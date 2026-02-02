Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 27 октября 2025 года.

Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй идет полька Ига Свентек, а третьей стала казашка Елена Рыбакина.

В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся четыре украинки.

Рейтинг WTA – на каких местах украинки

Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина, которая впервые за пять лет вернулась в топ-10 рейтинга благодаря выходу в полуфинал Australian Open-2026.

Марта Костюк потеряла три позиции, а Даяна Ястремская опустилась сразу на 15 ступеней. Еще одна украинка в первой сотне Александра Олейникова поднялась и теперь идет 91-й.

10. (12). Элина Свитолина – 3 205 очков;

23. (20). Марта Костюк – 1 863 очка;

43. (27). Даяна Ястремская – 1 175 очков;

91. (90). Александра Олейникова – 805 очков;

102. (110) Юлия Стародубцева – 744 очка;

144. (136). Дарья Снигур – 516 очков;

167. (179). Ангелина Калинина – 422 очка;

264. (265). Анастасия Соболева – 266 очков;

284 (286) Вероника Подрез – 232 очка.

Рейтинг WTA от 2 февраля 2026 года

В первой десятке обновленного рейтинга WTA произошло пять изменений: американка Коко Гауфф опустилась на пятое место. А вот третьей ракеткой мира стала казашка Елена Рыбакина, выигравшая Australian Open-2026.

На четвертое место также поднялась американка Аманда Анисимова.

Девятую строчку рейтинга WTA теперь занимает швейцарка Белинда Бенчич, а десятку замыкает украинка Элина Свитолина.

(1). Арина Соболенко – 10 990 очков; (2). Ига Свентек (Польша) – 7 978 очков; (5). Елена Рыбакина (Казахстан) – 7 610 очков; (4). Аманда Анисимова (США) – 6 680 очков; (3). Коко Гофф (США) – 6 423 очка; (6). Джессика Пегула (США) – 6 103 очка; (7). Мирра Андреева – 4 731 очко; (8) Жасмин Паолини (Италия) – 4 267 очков; (10). Белинда Бенчич (Швейцария) – 3 342 очка; (12). Элина Свитолина (Украина) – 3 205 очков.

На этой неделе стартует турнир WTA 500 в Абу-Даби и WTA 250 в Клуж-Напоке и Острове.

