Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в топ-10, Ястремская потеряла 15 позиций
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 27 октября 2025 года.
Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй идет полька Ига Свентек, а третьей стала казашка Елена Рыбакина.
В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся четыре украинки.
Рейтинг WTA – на каких местах украинки
Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина, которая впервые за пять лет вернулась в топ-10 рейтинга благодаря выходу в полуфинал Australian Open-2026.
Марта Костюк потеряла три позиции, а Даяна Ястремская опустилась сразу на 15 ступеней. Еще одна украинка в первой сотне Александра Олейникова поднялась и теперь идет 91-й.
- 10. (12). Элина Свитолина – 3 205 очков;
- 23. (20). Марта Костюк – 1 863 очка;
- 43. (27). Даяна Ястремская – 1 175 очков;
- 91. (90). Александра Олейникова – 805 очков;
- 102. (110) Юлия Стародубцева – 744 очка;
- 144. (136). Дарья Снигур – 516 очков;
- 167. (179). Ангелина Калинина – 422 очка;
- 264. (265). Анастасия Соболева – 266 очков;
- 284 (286) Вероника Подрез – 232 очка.
Рейтинг WTA от 2 февраля 2026 года
В первой десятке обновленного рейтинга WTA произошло пять изменений: американка Коко Гауфф опустилась на пятое место. А вот третьей ракеткой мира стала казашка Елена Рыбакина, выигравшая Australian Open-2026.
На четвертое место также поднялась американка Аманда Анисимова.
Девятую строчку рейтинга WTA теперь занимает швейцарка Белинда Бенчич, а десятку замыкает украинка Элина Свитолина.
- (1). Арина Соболенко – 10 990 очков;
- (2). Ига Свентек (Польша) – 7 978 очков;
- (5). Елена Рыбакина (Казахстан) – 7 610 очков;
- (4). Аманда Анисимова (США) – 6 680 очков;
- (3). Коко Гофф (США) – 6 423 очка;
- (6). Джессика Пегула (США) – 6 103 очка;
- (7). Мирра Андреева – 4 731 очко;
- (8) Жасмин Паолини (Италия) – 4 267 очков;
- (10). Белинда Бенчич (Швейцария) – 3 342 очка;
- (12). Элина Свитолина (Украина) – 3 205 очков.
На этой неделе стартует турнир WTA 500 в Абу-Даби и WTA 250 в Клуж-Напоке и Острове.