Украинская теннисистка Элина Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA в Риме.

Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира в Риме

В напряженном финале WTA, длившемся почти три часа, Свитолина одолела четвертую ракетку мира, американку Коко Гауфф.

Матч завершился в трех сетах со счетом 6:4, 6:7 (3), 6:2. Для спортсменок – это была первая в истории встреча на грунтовом покрытии, по итогам которой Свитолина отмечает уже третью подряд победу над Гауффом в текущем сезоне.

Сейчас смотрят

В этом году украинка провела уже девять противостояний с соперницами, входящими в топ-5 рейтинг, и одержала шестую победу.

В Риме она была сильнее представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (№2) в 1/4 финала и Польши Игу Швентек (№3) в полуфинале.

Свитолина стала седьмой теннисисткой в ​​Открытой Эре с 1969 года, которой удалось по меньшей мере трижды победить в столице Италии. Раньше она стала чемпионкой здесь в 2017 и 2018 годах.

Трофей в Риме стал важнейшим достижением Светолиной с 2018 года, когда она торжествовала на Итоговом турнире WTA. Теперь в списке украинки 20 одиночных титулов (из 25 сыгранных финалов) и пять побед на престижных турнирах серии WTA 1000.

Всего в текущем сезоне Свитолина трижды доходила до решающих матчей, одержав два титула – свой первый трофей в этом году она завоевала в январе на турнире WTA 250 в Окленде.

Свитолина улучшила свою статистику в финалах против соперниц из топ-5 рейтинга, одержав третью победу в семи поединках и остановив серию из трех поражений подряд.

Помимо этого первая ракетка Украины продолжила свою беспроигрышную серию в финальных матчах на почве, записав в свой актив уже восьмой титул на этом типе покрытия.

В обновленном рейтинге Элина Свитолина поднимется на три позиции, заняв седьмое место. Следующим турниром для нее станет поединок с Роланом Гарросом, который начнется 24 мая.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.