Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 18 травня 2026 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде казашка Олена Рибакіна, а третя – полька Іга Свьонтек.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають сім українок.

Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка піднялася на три позиції після перемоги на турнірі WTA 1000 у Римі. Тепер вона йде сьомою.

Не зазнала змін позиція Марти Костюк, яка пропускала тисячник в Італії.

Піднялася у рейтингу Даяна Ястремська після перемоги на турнірі WTA 125 у Пармі.

Також покращення позиціїв Юлії Стародубцевої, Олександри Олійникової та Ангеліни Калініної.

7. (10). Еліна Світоліна – 4 315 очок;

15. (15). Марта Костюк – 2 387 очок;

45. (52). Даяна Ястремська – 1 246 очок;

54. (57) Юлія Стародубцева – 1 078 очок;

66. (68). Олександра Олійникова – 970 очок;

84. (93). Ангеліна Калініна – 873 очки;

95. (95). Дар’я Снігур – 839 очок;

142. (152) Вероніка Подрез – 530 очок.

Рейтинг WTA від 18 травня 2026 року

У першій десятці оновленого рейтингу WTA відбулося три зміни: Еліна Світоліна піднялася на сьому сходинку, натомість “нейтральна” Мірра Андрєєва опустилася на восьму.

Із першої десятки випала італійка Жасмін Паоліні – натомість туди піднялася чешка Кароліна Мухова.

(1). Аріна Соболенко – 9 960 очок; (2). Олена Рибакіна (Казахстан) – 8 705 очок; (3). Іга Свьонтек (Польща) – 7 273 очки; (4). Коко Гофф (США) – 6 749 очок; (5). Джессіка Пегула (США) – 6 286 очок; (6). Аманда Анісімова (США) – 5 958 очок; (10). Еліна Світоліна (Україна) – 4 315 очок; (7). Мірра Андреєва – 4 181 очко; (9). Вікторія Мбоко (Канада) – 3 395 очок; (11) Кароліна Мухова (Чехія) – 3 318 очок.

Цього тижня стартує кваліфікація Ролан Гаррос. Також відбудеться турнір WTA 500 у Страсбурзі та турнір WTA 125 у Рабаті.

