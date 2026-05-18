Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на сьому позицію, прогрес Ястремської
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 18 травня 2026 року.
Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде казашка Олена Рибакіна, а третя – полька Іга Свьонтек.
У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають сім українок.
Рейтинг WTA – на яких місцях українки
Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка піднялася на три позиції після перемоги на турнірі WTA 1000 у Римі. Тепер вона йде сьомою.
Не зазнала змін позиція Марти Костюк, яка пропускала тисячник в Італії.
Піднялася у рейтингу Даяна Ястремська після перемоги на турнірі WTA 125 у Пармі.
Також покращення позиціїв Юлії Стародубцевої, Олександри Олійникової та Ангеліни Калініної.
- 7. (10). Еліна Світоліна – 4 315 очок;
- 15. (15). Марта Костюк – 2 387 очок;
- 45. (52). Даяна Ястремська – 1 246 очок;
- 54. (57) Юлія Стародубцева – 1 078 очок;
- 66. (68). Олександра Олійникова – 970 очок;
- 84. (93). Ангеліна Калініна – 873 очки;
- 95. (95). Дар’я Снігур – 839 очок;
- 142. (152) Вероніка Подрез – 530 очок.
Рейтинг WTA від 18 травня 2026 року
У першій десятці оновленого рейтингу WTA відбулося три зміни: Еліна Світоліна піднялася на сьому сходинку, натомість “нейтральна” Мірра Андрєєва опустилася на восьму.
Із першої десятки випала італійка Жасмін Паоліні – натомість туди піднялася чешка Кароліна Мухова.
- (1). Аріна Соболенко – 9 960 очок;
- (2). Олена Рибакіна (Казахстан) – 8 705 очок;
- (3). Іга Свьонтек (Польща) – 7 273 очки;
- (4). Коко Гофф (США) – 6 749 очок;
- (5). Джессіка Пегула (США) – 6 286 очок;
- (6). Аманда Анісімова (США) – 5 958 очок;
- (10). Еліна Світоліна (Україна) – 4 315 очок;
- (7). Мірра Андреєва – 4 181 очко;
- (9). Вікторія Мбоко (Канада) – 3 395 очок;
- (11) Кароліна Мухова (Чехія) – 3 318 очок.
Цього тижня стартує кваліфікація Ролан Гаррос. Також відбудеться турнір WTA 500 у Страсбурзі та турнір WTA 125 у Рабаті.