Свитолина победила Бенчич и вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Дубае
- Элина Свитолина продвигается дальше по сетке турнира WTA 1000. В 1/8 финала украинка в четвертый раз в карьере оказалась сильнее Белинды Бенчич.
- Теперь она ждет результата матча Рыбакина — Ружич, чтобы узнать имя своей соперницы в четвертьфинале.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает успешное выступление на турнире WTA 1000 в ОАЭ. В матче 1/8 финала украинка уверенно одолела швейцарскую теннисистку Белинду Бенчич.
Свитолина победила Бенчич
Элина Свитолина продемонстрировала характер в матче третьего круга против Белинды Бенчич.
Проиграв первый сет, украинка перехватила инициативу и разгромила швейцарку в двух следующих партиях — 4:6, 6:1, 6:3.
Это уже четвертая победа Элины над Бенчич во время шестой очной дуэли спортсменок. Теперь Свитолина ведет в противостоянии со счетом 4:2.
Для Свитолиной этот выход в четвертьфинал в Дубае стал пятым в карьере и первым с 2019 года.
Напомним, Элина Свитолина начала соревнования со второго круга как седьмая сеяная.
Путь к четвертьфиналу для нее также ознаменовался отказом испанки Паулы Бадосы на предыдущем этапе.
Следующей соперницей украинки станет победительница пары Елена Рыбакина — Антония Ружич.