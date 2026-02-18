Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает успешное выступление на турнире WTA 1000 в ОАЭ. В матче 1/8 финала украинка уверенно одолела швейцарскую теннисистку Белинду Бенчич.

Свитолина победила Бенчич

Элина Свитолина продемонстрировала характер в матче третьего круга против Белинды Бенчич.

Проиграв первый сет, украинка перехватила инициативу и разгромила швейцарку в двух следующих партиях — 4:6, 6:1, 6:3.

Это уже четвертая победа Элины над Бенчич во время шестой очной дуэли спортсменок. Теперь Свитолина ведет в противостоянии со счетом 4:2.

Для Свитолиной этот выход в четвертьфинал в Дубае стал пятым в карьере и первым с 2019 года.

Напомним, Элина Свитолина начала соревнования со второго круга как седьмая сеяная.

Путь к четвертьфиналу для нее также ознаменовался отказом испанки Паулы Бадосы на предыдущем этапе.

Следующей соперницей украинки станет победительница пары Елена Рыбакина — Антония Ружич.

