Світоліна перемогла Бенчич і вийшла у чвертьфінал турніру WTA 1000 в Дубаї
- Еліна Світоліна крокує далі по сітці турніру WTA 1000. У 1/8 фіналу українка вчетверте в кар'єрі виявилася сильнішою за Белінду Бенчич.
- Вона тепер чекає на результат матчу Рибакіна — Ружич, щоб дізнатися ім'я своєї суперниці у чвертьфіналі.
Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує успішний виступ на турнірі WTA 1000 в ОАЕ. У матчі 1/8 фіналу українка впевнено здолала швейцарську тенісистку Белінду Бенчич.
Світоліна перемогла Бенчич
Еліна Світоліна продемонструвала характер у матчі третього кола проти Белінди Бенчич.
Програвши перший сет, українка перехопила ініціативу та розгромила швейцарку у двох наступних партіях — 4:6, 6:1, 6:3.
Це вже четверта перемога Еліни над Бенчич під час шостої очної дуелі спортсменок. Тепер Світоліна веде у протистоянні з рахунком 4:2.
Для Світоліної цей вихід у чвертьфінал у Дубаї став п’ятим у кар’єрі та першим з 2019 року.
Нагадаємо, Еліна Світоліна розпочала змагання з другого кола як сьома сіяна.
Шлях до чвертьфіналу для неї також позначився відмовою іспанки Паули Бадоси на попередньому етапі.
Наступною суперницею українки стане переможниця пари Олена Рибакіна — Антонія Ружич.