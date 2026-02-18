Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує успішний виступ на турнірі WTA 1000 в ОАЕ. У матчі 1/8 фіналу українка впевнено здолала швейцарську тенісистку Белінду Бенчич.

Світоліна перемогла Бенчич

Еліна Світоліна продемонструвала характер у матчі третього кола проти Белінди Бенчич.

Програвши перший сет, українка перехопила ініціативу та розгромила швейцарку у двох наступних партіях — 4:6, 6:1, 6:3.

Це вже четверта перемога Еліни над Бенчич під час шостої очної дуелі спортсменок. Тепер Світоліна веде у протистоянні з рахунком 4:2.

Для Світоліної цей вихід у чвертьфінал у Дубаї став п’ятим у кар’єрі та першим з 2019 року.

Нагадаємо, Еліна Світоліна розпочала змагання з другого кола як сьома сіяна.

Шлях до чвертьфіналу для неї також позначився відмовою іспанки Паули Бадоси на попередньому етапі.

Наступною суперницею українки стане переможниця пари Олена Рибакіна — Антонія Ружич.

