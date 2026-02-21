Свитолина не смогла обыграть Пегулу в финале турнира WTA 1000 в Дубае
- Элина Свитолина проиграла Джессике Пегуле в финале WTA 1000 со счетом 2:6, 4:6.
- Это был первый финал тысячника для украинки с 2018 года.
- После турнира в Дубае Свитолина поднимется на 9-е место рейтинга WTA.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина уступила в финале теннисного турнира WTA 1000 в Дубае. Это был первый за восемь лет финал тысячника для украинки.
В двух сетах Свитолина уступила американке Джессике Пегуле со счетом 2:6, 4:6.
Свитолина проиграла Пегуле в финале в Дубае
Теннисистки провели на корте 1 час и 13 минут, за которые Элина сделала две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок – против двух у Пегулы, а также использовала один из трех брейк-поbнтов.
В первой партии Пегула с брейком повела 3:0. Свитолина пыталась сократить отставание, но после взятой подачи у американки проиграла свою. Сет-поbнт американка реализовала в восьмом гейме.
Во втором сете ключевым стал пятый гейм на подаче украинки, который взяла Джессика.
Свитолина – Пегула: видеообзор
Этот финал стал для Свитолиной первым за восемь лет на турнирах WTA 1000. Последний раз на этом уровне она играла еще в мае 2018 года, когда триумфировала в Риме.
Отметим, что выход в финал турнира в Дубае позволит Свитолиной подняться на девятую строчку рейтинга WTA.