Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в финал теннисного турнира WTA 1000 в Дубае, обыграв третью ракетку мира Коко Гауфф.

Украинке удалось обыграть американку в трех сетах со счетом 6:4, 6:7 (13:15) и 6:4.

Свитолина вышла в финал на турнире в Дубае

Теннисистки провели на корте 3 часа и 6 минут, за которые Элина сделала три подачи навылет, допустила две двойные ошибки против 12 у Гауфф, а также отыграла шесть из 11 брейк-поинтов.

В первом сете Свитолина отыгралась с 1:3, а в девятом гейме сделала второй брейк. Забрать сет украинке удалось со второй попытки.

Вторая партия растянулась почти на 1,5 часа. При счете 5:6 Свитолина отыграла два сет-бола Гауфф и перевела матч на длительный тай-брейк. Там теннисистки суммарно провели 28 розыгрышей, а победительницей вышла Гауфф.

Гауфф начала решающую партию с брейка, после чего Свитолина сразу же сравняла счет, взяв подачу соперницы. Ключевым стал десятый гейм на подаче американки, когда Элина реализовала пятый матч-бол в матче.

Свитолина – Гауфф: видеообзор

В течение календарного месяца для Свитолиной это вторая победа над Гауфф. В конце января она обыграла американку в четвертьфинале Australian Open-2026.

В финале турнира WTA 1000 в Дубае украинка встретится с пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой.

