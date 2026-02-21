Перша ракетка України Еліна Світоліна поступилася у фіналі тенісного турніру WTA 1000 у Дубаї. Це був перший за вісім років фінал тисячника для українки.

У двох сетах Світоліна поступилася американці Джессіці Пегулі з рахунком 2:6, 4:6.

Світоліна програла Пегулі у фіналі в Дубаї

Тенісистки провели на корті 1 годину та 13 хвилин, за які Еліна зробила дві подачі навиліт, припустилася п’яти подвійних помилок – проти двох у Пегули, а також використала один із трьох брейкпойнтів.

Зараз дивляться

У першій партії Пегула з брейком повела 3:0. Світоліна намагалася скоротити відставання, але після забраної подачі в американки програла свою. Сетпойнт американка реалізувала у восьмому геймі.

У другому сеті ключовим став п’ятий гейм на подачі українки, який взяла Джессіка.

Світоліна – Пегула: відеоогляд

Цей фінал став для Світоліної першим за вісім років на турнірах WTA 1000. Востаннє на цьому рівні вона грала ще у травні 2018 року, коли тріумфувала у Римі.

Зазначимо, що вихід до фіналу турніру у Дубаї дозволить Світоліній піднятися на дев’яту сходинку рейтингу WTA.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.