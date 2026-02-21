Світоліна не змогла обіграти Пегулу у фіналі турніру WTA 1000 у Дубаї
Перша ракетка України Еліна Світоліна поступилася у фіналі тенісного турніру WTA 1000 у Дубаї. Це був перший за вісім років фінал тисячника для українки.
У двох сетах Світоліна поступилася американці Джессіці Пегулі з рахунком 2:6, 4:6.
Тенісистки провели на корті 1 годину та 13 хвилин, за які Еліна зробила дві подачі навиліт, припустилася п’яти подвійних помилок – проти двох у Пегули, а також використала один із трьох брейкпойнтів.
У першій партії Пегула з брейком повела 3:0. Світоліна намагалася скоротити відставання, але після забраної подачі в американки програла свою. Сетпойнт американка реалізувала у восьмому геймі.
У другому сеті ключовим став п’ятий гейм на подачі українки, який взяла Джессіка.
Цей фінал став для Світоліної першим за вісім років на турнірах WTA 1000. Востаннє на цьому рівні вона грала ще у травні 2018 року, коли тріумфувала у Римі.
Зазначимо, що вихід до фіналу турніру у Дубаї дозволить Світоліній піднятися на дев’яту сходинку рейтингу WTA.