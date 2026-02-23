Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 16 февраля 2026 года.

Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй идет полька Ига Свентек, а третьей стала казашка Елена Рыбакина.

В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся четыре украинки.

Рейтинг WTA – на каких местах украинки

Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина, которая остается на девятой строчке рейтинга.

Марта Костюк, пока восстанавливающаяся после травмы, потеряла три позиции, а Даяна Ястремская – две. Позиция Александры Олейниковой осталась неизменной.

9. (9). Элина Свитолина – 3 260 очков;

26. (23). Марта Костюк – 1 648 очков;

44. (43). Даяна Ястремская – 1 265 очков;

71. (71). Александра Олейникова – 894 очка;

102. (103) Юлия Стародубцева – 762 очка;

133. (123). Дарья Снигур – 567 очков;

191. (199). Ангелина Калинина – 374 очка;

233. (250) Вероника Подрез – 299 очков;

268. (267). Анастасия Соболева – 266 очков.

Рейтинг WTA от 23 февраля 2026 года

В первой десятке обновленного рейтинга WTA произошло два изменения: итальянка Жасмин Паолини поднялась на седьмую строчку рейтинга, сместив оттуда “нейтральную” Мирру Андрееву.

(1). Арина Соболенко – 10 675 очков; (2). Ига Свьонтек (Польша) – 7 588 очков; (3). Елена Рыбакина (Казахстан) – 7 253 очка; (4). Коко Гофф (США) – 6 803 очка; (5). Джессика Пегула (США) – 6 768 очков; (6). Аманда Анисимова (США) – 6 070 очков; (8) Жасмин Паолини (Италия) – 4 047 очков; (7). Мирра Андреева – 4 001 очко; (9). Элина Свитолина (Украина) – 3 845 очков; (10). Виктория Моко (Канада) – 3 214 очков.

На этой неделе стартует турнир WTA 500 в мексиканской Мериде, турнир WTA 250 в Остине, а также челленджер WTA 125 в Анталье.

