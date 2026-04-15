В заявку основной сетки второго в сезоне турнира серии Grand Slam – Ролан Гаррос-2026 – вошли семь украинских теннисисток.

Ролан Гаррос-2026: сколько выступит украинок

В списке участников основной сетки соревнований пять украинок, входящих в первую сотню рейтинга WTA, а также две из второй сотни.

Украинки в заявке:

  • Элина Свитолина (7);
  • Марта Костюк (28);
  • Даяна Ястремская (49);
  • Юлия Стародубцева (53);
  • Александра Олейникова (70);
  • Дарья Снигур (101);
  • Ангелина Калинина (107).

Такое количество украинских теннисисток в основной сетке Ролан Гаррос повторяет рекорд представительства наших спортсменок на Открытом чемпионате Франции по теннису в 2007-2008 годах.

Отметим, что Ангелина Калинина попала в основную сетку по замороженному рейтингу. Он позволяет теннисистам сохранить позицию после длительных пауз, вызванных, в частности, травмами.

Открытый чемпионат Франции 2026 года стартует 24 мая и продлится до 7 июня.

