В заявку основной сетки второго в сезоне турнира серии Grand Slam – Ролан Гаррос-2026 – вошли семь украинских теннисисток.

Ролан Гаррос-2026: сколько выступит украинок

В списке участников основной сетки соревнований пять украинок, входящих в первую сотню рейтинга WTA, а также две из второй сотни.

Украинки в заявке:

Элина Свитолина (7);

Марта Костюк (28);

Даяна Ястремская (49);

Юлия Стародубцева (53);

Александра Олейникова (70);

Дарья Снигур (101);

Ангелина Калинина (107).

Такое количество украинских теннисисток в основной сетке Ролан Гаррос повторяет рекорд представительства наших спортсменок на Открытом чемпионате Франции по теннису в 2007-2008 годах.

Отметим, что Ангелина Калинина попала в основную сетку по замороженному рейтингу. Он позволяет теннисистам сохранить позицию после длительных пауз, вызванных, в частности, травмами.

Открытый чемпионат Франции 2026 года стартует 24 мая и продлится до 7 июня.

