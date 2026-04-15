На Ролан Гаррос-2026 выступит рекордное количество украинок: список
В заявку основной сетки второго в сезоне турнира серии Grand Slam – Ролан Гаррос-2026 – вошли семь украинских теннисисток.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Ролан Гаррос-2026: сколько выступит украинок
В списке участников основной сетки соревнований пять украинок, входящих в первую сотню рейтинга WTA, а также две из второй сотни.
Украинки в заявке:
- Элина Свитолина (7);
- Марта Костюк (28);
- Даяна Ястремская (49);
- Юлия Стародубцева (53);
- Александра Олейникова (70);
- Дарья Снигур (101);
- Ангелина Калинина (107).
Такое количество украинских теннисисток в основной сетке Ролан Гаррос повторяет рекорд представительства наших спортсменок на Открытом чемпионате Франции по теннису в 2007-2008 годах.
Отметим, что Ангелина Калинина попала в основную сетку по замороженному рейтингу. Он позволяет теннисистам сохранить позицию после длительных пауз, вызванных, в частности, травмами.
Открытый чемпионат Франции 2026 года стартует 24 мая и продлится до 7 июня.