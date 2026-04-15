До заявки основної сітки другого в сезоні турніру серії Grand Slam – Ролан Гаррос-2026 – потрапили семеро українських тенісисток.

Ролан Гаррос-2026: скільки виступить українок

У списку учасників основної сітки змагань п’ять українок, які перебувають у першій сотні рейтингу WTA, а також дві з другої сотні.

Українки в заявці:

Еліна Світоліна (7);

Марта Костюк (28);

Даяна Ястремська (49);

Юлія Стародубцева (53);

Олександра Олійникова (70);

Дар’я Снігур (101);

Ангеліна Калініна (107).

Така кількість українських тенісисток в основі Ролан Гаррос є повторенням рекорду представництва наших атлеток на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу у 2007-2008 роках.

Зазначимо, що Ангеліна Калініна потрапила до основної сітки за замороженим рейтингом. Він дозволяє тенісистам зберегти позицію після тривалих пауз, які спричинені травмами, зокрема.

Відкритий чемпіонат Франції 2026 року стартує 24 травня та триватиме до 7 червня.

