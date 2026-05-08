Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась своими ожиданиями от старта на турнире серии WTA 1000 в Риме. Теннисистка также призналась, что испытывает определенные проблемы со здоровьем.

Ее слова приводит Великий теннис Украины.

Свитолина об ожиданиях от выступлений в Риме и травме

Элина Свитолина отметила, что ей комфортно играть в Риме, хотя ее выступления там не всегда были безупречными.

Сейчас смотрят

По ее словам, даже в те годы, когда она доходила до финальных стадий и выигрывала турнир, матчи складывались непросто и не были идеальными.

– Я в Риме уже четыре дня, поэтому у меня было некоторое время потренироваться. У меня были хорошие тренировки здесь с топ-игроками, поэтому, в принципе, сейчас надеюсь на хороший старт здесь, а дальше уже нужно отрабатывать, – сказала Свитолина.

Элина отметила, что у нее есть повреждение голеностопа, которое она пыталась подлечить перед стартом турнира.

– У меня есть небольшая травма, которая существует уже довольно давно, и когда переходишь с одного покрытия на другое, иногда бывает, что она дает о себе знать. За этот период я как раз пыталась немного восстановить голеностоп. В принципе, сейчас он, кажется, меньше беспокоит, я стараюсь делать разные упражнения, чтобы снова не было воспаления, – призналась теннисистка.

Свитолина добавила, что такие трудности для спортсменов являются привычными: из-за плотного сезона, больших нагрузок и быстрого перехода между покрытиями могут напоминать о себе старые травмы или возникать микроповреждения, поэтому к этому нужно быстро адаптироваться.

Украинка начнет турнир в Риме с матча второго круга против итальянки Ноэми Базилетти, которая в первом круге обыграла австралийку Айлу Томлянович. Матч запланирован на 8 мая.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.