Перша ракетка України Еліна Світоліна поділилася очікуваннями від старту на турнірі серії WTA 1000 в Римі. Тенісистка також зізналася, що має певні проблеми зі здоров’ям.

Її слова наводить Великий теніс України.

Еліна Світоліна зазначила, що їй комфортно грати в Римі, хоча її виступи там не завжди були бездоганними.

За її словами, навіть у ті роки, коли вона доходила до фінальних стадій і вигравала турнір, матчі складалися непросто й не були ідеальними.

– Я в Римі вже чотири дні, тому в мене був деякий час потренуватися. Гарні тренування в мене були тут з топгравцями, тому, в принципі, зараз сподіваюся на гарний старт тут, а далі вже потрібно відпрацьовувати, – сказала Світоліна.

Еліна зауважила, що має пошкодження гомілкостопа, яке намагалася підлікувати перед стартом тисячника.

– У мене є невеличка травма, яка вже досить давно існує і коли переходиш з одного покриття на інше, інколи буває, що вона дає про себе знати. За цей період якраз намагалася трошки відновити гомілкостоп. В принципі, зараз наче він менше турбує, намагаюсь робити різні вправи, щоб знову не було запалення, – зізналася тенісистка.

Світоліна додала, що такі труднощі для спортсменів є звичними: через щільний сезон, великі навантаження та швидкий перехід між покриттями можуть нагадувати про себе старі травми або виникати мікропошкодження, тож до цього треба швидко адаптовуватися.

Українка стартує на турнірі у Римі з матчу другого кола проти італійки Ноемі Базілетті, яка у першому колі здолала австралійку Айлу Томлянович. Матч запланований на 8 травня.

