Вторая ракетка Украины Марта Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме (Италия). Причиной такого решения стала травма правого бедра.

Об этом сообщает Ukrainian Tennis.

Костюк пропустит турнир в Риме

Марта Костюк после победы на турнире в Мадриде прибыла в Рим, где планировала сыграть.

Ее соперницей должна была стать победительница пары между Каролиной Плишковой и Джессикой Боусас Манейро.

Однако из-за травмы теннисистка не сможет начать соревнования в основной сетке. Сроки восстановления пока не объявлены.

Также Марта планировала сыграть на турнире WTA 500 в Страсбурге, где пока остается в заявке.

В прошлом году на турнире в Риме Костюк обновила личный рекорд, выйдя в четвертый круг. Однако на стадии 1/8 финала она уступила “нейтральной” Арине Соболенко.

После снятия Костюк в основной сетке женского одиночного разряда остаются четыре представительницы Украины: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Александра Олейникова.

