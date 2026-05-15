United World Wrestling (Объединенный мир борьбы) полностью восстановил права России и Беларуси, позволив представителям обеих стран участвовать в международных турнирах без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях.

Об этом говорится на официальном сайте организации.

Российских спортсменов отстранили от соревнований в марте 2022 года. Отстранение длилось до апреля 2023 года, после чего они выступали в нейтральном статусе.

В сентябре 2024 года UWW смягчил условия допуска, а в январе 2026 года разрешил участие борцам из России и Беларуси в категории U-23 под национальными флагами после рекомендаций МОК.

В настоящее время UWW полностью восстановила статус спортсменов из России и Беларуси: им разрешено выступать под национальными флагами и гимнами, а также сняты ограничения на участие команд в международных турнирах.

– Согласно обновленным правилам участия, борцы из Беларуси и России будут соревноваться под своими национальными флагами на всех уровнях возрастных групп, включая старшую. На форме спортсменов и персонала теперь могут быть инициалы стран RUS и BLR, а национальные гимны обеих стран будут звучать во время церемоний награждения на соревнованиях UWW, если их борцы выиграют золотые медали или команда выиграет чемпионат, – говорится в заявлении.

Помимо борьбы, российских и белорусских спортсменов также допустили к выступлениям под национальными флагами во всех возрастных категориях в самбо, дзюдо и тхэквондо.

В мае МОК призвал полностью отменить спортивные ограничения в отношении Беларуси. После этого федерации волейбола, современного пятиборья (UIPM) и World Boxing разрешили белорусским спортсменам выступать под своим флагом на международных соревнованиях.

