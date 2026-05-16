Еліна Світоліна стала триразовою чемпіонкою турніру в Римі
- Українська тенісистка Еліна Світоліна стала триразовою чемпіонкою турніру в Римі, перегравши у напруженому тригодинному фіналі четверту ракетку світу Коко Гауфф.
- На шляху до свого 20-го одиночного титулу в кар'єрі Світоліна вибила трьох представниць топ-5 рейтингу, що дозволить їй піднятися на сьоме місце у світовій класифікації перед стартом Ролан Гаррос.
У напруженому фіналі WTA, який тривав майже три години, Світоліна здолала четверту ракетку світу, американку Коко Гауфф.
Матч завершився у трьох сетах із рахунком 6:4, 6:7(3), 6:2. Для спортсменок – це була перша в історії зустріч на ґрунтовому покритті, за підсумками якої Світоліна святкує вже третю поспіль перемогу над Гауфф у поточному сезоні.
Цьогоріч українка провела вже дев’ять протистоянь із суперницями, що входять до топ-5 рейтингу, та здобула шосту перемогу. У Римі вона була сильнішою за представницю Казахстану Олену Рибакіну (№2) в 1/4 фіналу та Польщі Ігу Швьонтек (№3) у півфіналі.
Світоліна стала сьомою тенісисткою у Відкритій Ері з 1969 року, якій вдалося щонайменше тричі перемогти у столиці Італії. Раніше вона стала чемпіонкою тут у 2017 та 2018 роках.
Трофей у Римі став найважливішим досягненням Світоліної з 2018 року, коли вона тріумфувала на Підсумковому турнірі WTA. Тепер у списку українки 20 одиночних титулів (із 25 зіграних фіналів) та п’ять перемог на престижних турнірах серії WTA 1000.
Загалом у поточному сезоні Світоліна тричі доходила до вирішальних матчів, здобувши два титули – свій перший трофей цього року вона завоювала в січні на турнірі WTA 250 в Окленді.
Світоліна покращила свою статистику в фіналах проти суперниць із топ-5 рейтингу, здобувши третю перемогу в семи поєдинках та зупинивши серію з трьох поразок поспіль.
Крім цього, перша ракетка України продовжила свою безпрограшну серію у фінальних матчах на ґрунті, записавши до свого активу вже восьмий титул на цьому типі покриття.
В оновленому рейтингу Еліна Світоліна підніметься на три позиції, посівши сьоме місце. Наступним турніром для неї стане поєдинок з Ролан Гаррос, який розпочнеться 24 травня.