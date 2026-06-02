Американская теннисистка Серена Уильямс объявила о своем возвращении в профессиональный теннис. 44-летняя легенда тенниса примет участие в турнире WTA 500 в Лондоне.

Об этом сообщает газета The Guardian.

44-летняя Уильямс вернется к соревнованиям, получив уайлд-кард в парном разряде турнира WTA 500 в Лондоне.

Она не участвовала в соревнованиях с US Open-2022, где она описала свой уход из спорта как “отход от тенниса”, а не как завершение карьеры.

Уильямс объявила о своем возвращении в видео Nike с простым слоганом: Наверное, все уже слышали эту новость.

– Лондон кажется идеальным местом для начала этого нового этапа. Травяное покрытие подарило мне одни из самых важных моментов моей карьеры, и я с нетерпением жду возвращения к соревнованиям на одной из самых знаковых арен этого вида спорта, – заявила теннисистка в отдельном заявлении.

Турнир серии WTA 500 Queen’s Club в Лондоне, где выступит Уильямс, пройдет с 8 по 14 июня. Ожидается, что в парном разряде она будет играть с 19-летней канадкой Викторией Мбоко.

Отметим, что за 27 лет профессиональной карьеры Серена Уильямс выиграла в общей сложности 73 турнира WTA. Также в течение 319 недель она была первым номером мирового рейтинга.

