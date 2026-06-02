Американська тенісистка Серена Вільямс оголосила про своє повернення до професійного тенісу. 44-річна легенда тенісу візьме участь у турнірі WTA 500 у Лондоні.

Про це повідомляє газета The Guardian.

44-річна Вільямс повернеться до змагань, отримавши вайлдкард у парному розряді турніру WTA 500 у Лондоні.

Вона не брала участі у змаганнях з US Open-2022, де вона описала свій відхід зі спорту як “відхід від тенісу”, а не як завершення кар’єри.

Вільямс оголосила про своє повернення у відео Nike з простим слоганом: Мабуть, усі вже чули цю новину.

– Лондон здається ідеальним місцем для початку цього нового етапу. Трав’яне покриття подарувало мені одні з найважливіших моментів моєї кар’єри, і я з нетерпінням чекаю на повернення до змагань на одній із найзнаковіших арен цього виду спорту, – заявила тенісистка в окремій заяві.

Турніру серії WTA 500 Queen’s Club у Лондоні, де виступить Вільямс, відбудеться з 8 до 14 червня. Очікується, що у парі вона гратиме з 19-річною канадкою Вікторією Мбоко.

Зазначимо, що за 27 років професійної кар’єри Серена Вільямс виграла загалом 73 турніри WTA. Також упродовж 319 тижнів вона була першим номером світового рейтингу.

