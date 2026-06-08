Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 8 червня 2026 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде казашка Олена Рибакіна, а третя – полька Іга Свьонтек.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають сім українок.

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Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка втратила одну позицію після поразки в чвертьфіналі Ролан Гаррос. Тепер вона йде восьмою.

А ось Марта Костюк завдяки виходу до півфіналу турніру серії Grand Slam піднялася на 12-ту сходинку.

Чотири позиції втратила Даяна Ястремська, проте залишилася серед 50-ти найкращих. На 14 місць піднялася Олександра Олійникова, наблизившись до першої 50-ки.

У першій сотні рейтингу WTA втратили позиції також Юлія Стародубцева та Ангеліна Калініна, а ось Дар’я Снігур піднялася на дев’ять позицій.

8. (7). Еліна Світоліна – 4 315 очок;

12. (15). Марта Костюк – 3 157 очок;

49. (45). Даяна Ястремська – 1 126 очок;

51. (66). Олександра Олійникова – 1 120 очок;

57. (54) Юлія Стародубцева – 1 063 очки;

69. (78). Ангеліна Калініна – 965 очок;

84. (95). Дар’я Снігур – 889 очок;

145. (142) Вероніка Подрез – 530 очок.

Рейтинг WTA від 8 червня 2026 року

У першій десятці оновленого рейтингу WTA відбулося п’ять змін. Американки Джессіка Пегула та Аманда Анісімова покращили своє становище, піднявшись на четверту та п’яту позиції відповідно.

“Нейтральна” Мірра Андреєва після перемоги на Ролан Гаррос стала шостою. Натомість три позиції втратила американка Коко Гофф та одну українка Еліна Світоліна.

(1). Аріна Соболенко – 9 090 очок; (2). Олена Рибакіна (Казахстан) – 8 143 очки; (3). Іга Свьонтек (Польща) – 6 733 очки; (5). Джессіка Пегула (США) – 6 056 очок; (6). Аманда Анісімова (США) – 5 848 очок; (8). Мірра Андреєва – 5 751 очко; (4). Коко Гофф (США) – 4 879 очок; (7). Еліна Світоліна (Україна) – 4 315 очок; (9). Вікторія Мбоко (Канада) – 3 670 очок; (10) Кароліна Мухова (Чехія) – 3 438 очок.

Цього тижня відбудеться турнір серії WTA 500 у Лондоні, де заявлена Марта Костюк. Турнір WTA 250 в нідерландському Гертогенбосі, де виступлять Даяна Ястремська та Дар’я Снігур. А також челенджери WTA 125 в британському Ілклі та італійській Модені.

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