Американська тенісистка Серена Вільямс виступить в одиночному розряді на Вімблдоні. 44-річна тенісистка отримала вайлкард від організаторів.

Про це повідомляє The Guardian.

Серена Вільямс виступить на Вімблдоні

Вімблдон стане першим турніром для Серени Вільямс, на якому вона виступить в одиночному розряді після поновлення кар’єри, яку завершила у 2022 році після US Open.

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Організатори Вімблдону надали Вільямс останній вайлдкард до основної сітки змагань.

44-річна тенісистка також отримала вайлдкард у жіночому парному розряді Вімблдону разом зі своєю 46-річною сестрою Венус.

Вільямс здобула перемогу у своєму матчі-поверненні в парному розряді разом із канадкою Вікторією Мбоко на турнірі WTA 500 у Лондоні, але Мбоко довелося знятися з турніру через травму коліна, яку вона отримала під час матчу в одиночному розряді.

Минулого тижня Серена Вільямс виступала в парі з чешкою Кароліною Муховою в Берліні, поступившись у першому матчі. Проте американка сказала після матчу, що задоволена своїм рівнем гри.

У 2026 році кваліфікація Вімблдону стартує 22 червня, а основні матчі трав’яного турніру серії Grand Slam в Лондоні відбудуться з 29 червня до 12 липня.

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