Чемпионка Уимблдона-2025 в одиночном разряде Маркета Вондроушова получила четырехлетнюю дисквалификацию за отказ пройти антидопинговый тест.

Об этом пишет газета The Guardian.

Вондроушова получила дисквалификацию на четыре года

В декабре 2025 года теннисистка отказалась пройти допинг-контроль. Это произошло после того, как к ней домой прибыл инспектор по допинг-контролю.

Сейчас смотрят

По заключению независимого трибунала, Вондроушова не предоставила “убедительных оснований” для отказа от сдачи пробы.

Ранее случаи отказа игроков от прохождения допинг-теста случались крайне редко. Отказ от теста рассматривается так же строго, как и доказанное нарушение антидопинговых правил.

– Мы осознаем, что это существенная дисквалификация. Причина в том, что не может существовать антидопинговая система, при которой игрок оказывается в лучшем положении, отказавшись от теста, чем в случае прохождения теста с положительным результатом.

Это часть механизма антидопинговых правил, который предусматривает дисквалификацию на четыре года за отказ от теста — так же, как и за положительный результат, – заявила исполнительный директор Международного агентства по вопросам добросовестности в теннисе (ITIA) Карен Мурхаус.

Вондроушова отказалась пройти тест

3 декабря около 20:00 к Вондроушовой домой прибыла сотрудница службы допинг-контроля.

Согласно правилам о местонахождении, установленным WADA, спортсмены должны ежедневно выделять час для того, чтобы инспекторы по допинг-контролю могли связаться с ними и взять пробу.

Инцидент произошел вне установленного для Вондроушовой времени, что также является законным и случается довольно часто.

По данным ITIA, Вондроушова не впустила инспессора по допинг-контролю в свою квартиру и подписала форму, в которой указала, что отказывается от теста.

– Мы просим наших инспекторов по допинг-контролю быть как можно более четкими при общении с игроками. Они не должны сообщать игроку о потенциальных санкциях в случае отказа. Но мы говорим: пожалуйста, четко объясните, что отказ повлечtт за собой последствия, причем довольно серьезные. Так что да, это было очень четко объяснено спортсменке. Было совершенно очевидно, что она не желала участвовать в этой процедуре, – заявила старший директор по антидопинговым вопросам ITIA Николь Сапстед.

В независимом суде Вондроушова утверждала, что она страдала от острой стрессовой реакции и генерализованного тревожного расстройства, что ухудшило ее когнитивные способности и способность адекватно оценивать ситуацию во время встречи с инспектором по допинг-контролю.

Она также утверждала, что инспектор по допинг-контролю не предоставил обязательных документов, подтверждающих его личность и полномочия.

View this post on Instagram A post shared by Markéta Vondroušová (@marketavondrousova)

Трибунал пришел к выводу, что доказательства, представленные Вондроушовой, не содержат убедительных оснований для отказа от теста.

В понедельник она заявила, что никогда не принимала допинг, у неё никогда не было положительного результата теста. Она добавила, что на протяжении своей карьеры проходила бесчисленное количество антидопинговых проверок и всегда выходила на корт с чистой совестью.

Вондроушова сможет обжаловать решение по своему делу в Спортивном арбитражном суде.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.