Чемпіонка Вімблдону-2025 в одиночному розряді Маркета Вондроушова отримала чотирирічну дискваліфікацію за відмову від проходження антидопінгового тесту.

Про це пише газета The Guardian.

Вондроушова отримала бан на чотири роки

У грудні 2025 року тенісистка відмовилася від проходження допінг-контролю. Це сталося після того, як до її дому прибув інспектор з допінг-контролю.

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За висновками незалежного трибуналу, Вондроушова не надала “переконливих підстав” для відмови від здачі проби.

Раніше випадки відмови гравців від проходження допінг-тесту траплялися вкрай рідко. Відмова від тесту розглядається так само суворо, як і доведене порушення антидопінгових правил.

– Ми усвідомлюємо, що це суттєва дискваліфікація. Причина в тому, що не може існувати антидопінгова система, за якої гравець опиняється в кращому становищі, відмовившись від тесту, ніж у разі проходження тесту з позитивним результатом.

Це є частиною механізму антидопінгових правил, який передбачає дискваліфікацію на чотири роки за відмову від тесту — так само, як і за позитивного результату, – заявила виконавча директорка Міжнародного агентства з питань доброчесності в тенісі (ITIA) Карен Мурхаус.

Вондроушова відмовилася пройти тест

3 грудня близько 20:00 до Вондроушової додому прибула співробітниця служби допінг-контролю.

Згідно з правилами щодо місцезнаходження, встановленими WADA, спортсмени мають щодня відводити годину для того, щоб інспектори з допінг-контролю могли зв’язатися з ними та взяти пробу.

Інцидент стався поза визначеним для Вондроушової часом, що є також законним і трапляється досить часто.

За даними ITIA, Вондроушова не впустила інспекторку з допінг-контролю до своєї квартири та підписала форму, в якій зазначила, що відмовляється від тесту.

– Ми просимо наших інспекторів з допінг-контролю бути якомога чіткішими під час спілкування з гравцями. Вони не повинні повідомляти гравцеві про потенційні санкції в разі відмови. Але ми кажемо: Будь ласка, чітко поясніть, що відмова матиме наслідки, причому досить серйозні. Тож так, це було дуже чітко пояснено гравчині. Було цілком очевидно, що вона не бажала брати участь у цій процедурі, – заявив старший директор з антидопінгових питань ITIA Ніколь Сапстед.

У незалежному суді Вондроушова стверджувала, що вона страждала від гострої стресової реакції та генералізованого тривожного розладу, що погіршило її когнітивні здібності та здатність до адекватної оцінки ситуації під час зустрічі з інспектором з допінг-контролю.

Вона також стверджувала, що інспектор з допінг-контролю не надав обов’язкових документів, що підтверджують його особу та повноваження.

Трибунал дійшов висновку, що докази, надані Вондроушовою, не містять переконливих підстав для відмови від тесту.

У понеділок вона заявила, що ніколи не вживала допінг, у неї ніколи не було позитивного результату тесту. Вона додала, що протягом своєї кар’єри проходила незліченну кількість антидопінгових перевірок і завжди виходила на корт із чистою совістю.

Вондроушова матиме можливість оскаржити висновки у своїй справі в Спортивному арбітражному суді.

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