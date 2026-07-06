Марта Костюк впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона
- Марта Костюк впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона.
- В 1/8 финала украинка обыграла американку Эшлин Крюгер — 6:4, 6:4.
Украинская теннисистка Марта Костюк впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона. В матче четвертого круга она в двух сетах обыграла американку Эшлин Крюгер.
Об этом сообщает «Суспильне Спорт».
Костюк впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона
В матче 1/8 финала Марта Костюк обыграла американскую теннисистку Эшлин Крюгер, которая пробилась в основную сетку через квалификацию.
Поединок завершился победой украинки в двух сетах — 6:4, 6:4.
Благодаря этому успеху Костюк продолжила свою беспроигрышную серию в матчах против американских теннисисток в 2026 году — теперь на ее счету девять побед в девяти встречах.
Кроме того, украинка прервала 11-матчевую победную серию Крюгер.
Для Марты Костюк это третий в карьере выход в четвертьфинал турниров Grand Slam.
Раньше она доходила до этой стадии на Australian Open-2024 и Ролан Гаррос-2026, а теперь впервые сделала это и на Уимблдоне.
Также Костюк стала всего второй украинской теннисисткой, которой удалось дойти до четвертьфинала Уимблдона. Раньше это трижды удавалось Элине Свитолиной — в 2019, 2023 и 2024 годах.
За выход в полуфинал Марта Костюк сыграет с победительницей матча между итальянкой Жасмин Паолини и представительницей Филиппин Александрой Эалой.
Перед матчем 1/8 финала Марта Костюк впервые в карьере пробилась в четвертый круг Уимблдона.
В третьем раунде украинская теннисистка в трех сетах обыграла бывшую восьмую ракетку мира Эмму Наварро — 6:2, 4:6, 6:1, впервые преодолев эту стадию на травяном турнире Grand Slam.