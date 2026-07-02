Украинская теннисистка Марта Костюк одолела “нейтральную” Анну Блинкову во втором круге на Уимблдоне-2026.

Костюк победила Блинкову на Уимблдоне

Марта Костюк в волевом стиле вырвала победу на Уимблдоне. Проиграв первый сет, она переломила ход игры и одолела Анну Блинкову со счетом 6:7 (5), 6:3, 6:3.

Украинка пробилась в третий круг, повторив свое лучшее достижение на этих соревнованиях двухлетней и трехлетней давности.

Впереди Костюк ожидает непростой поединок за выход в 1/8 финала.

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Теннисистка попытается сделать это пятый раз в карьере и второй раз за сезон, а противостоять ей будет представительница США Эмма Наварро, которая до сих пор остается сложной соперницей для украинки. Все четыре предыдущих очных встреч завершились не в пользу Костюк.

В частности, два поединка между теннисистками прошли в прошлом сезоне на травяных кортах в Берлине и Бад-Гомбурге в рамках турниров WTA 500.

Следующая встреча Костюк и Наварро должна пройти уже в субботу.

2 июля украинская теннисистка Дария Снигур пробилась в третий круг Уимблдона впервые в карьере, одолев француженку Леолью Жанжан. Она установила новое личное достижение на турнирах Грендслема.

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