Украинская теннисистка Марта Костюк победила первую ракетку Италии Жасмин Паолини в четвертьфинале Уимблдона-2026. Украинка одержала победу в двух сетах.

Победа Костюк в четвертьфинале Уимблдона-2026

Марта Костюк уверенно обыграла американскую теннисистку Эшли Крюгер в 1/8 финала и оформила свой дебютный выход в четвертьфинал Уимблдонского турнира.

В четвертьфинале Костюк ждало противостояние с итальянкой Жасмин Паолини, которая является финалисткой Уимблдона-2024. Это был уже четвертый очный матч теннисисток. Пока счет 2:1 в пользу Паолини, а свою единственную победу Марта одержала еще в 2022 году на турнире WTA 1000 в Цинциннате.

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Старт первой партии прошел в равной борьбе, а теннисистки шли шаг в шаг к счету 2:2. Однако дальше Марта перехватила инициативу. Благодаря двум брейкам украинка совершила мощный рывок и закрыла сет со счетом 6:3.

Вторая партия оказалась финальной. Костюк сразу забрала инициативу и обеспечила себе отрыв – 4:1. Все попытки Паолини вернуться в игру завершились одним выигранным геймом, после чего итальянка отдалась со счетом 2:6.

Марта обыграла Паолини по ключевым показателям. На счету Костюк 19 виннеров, тогда как у Жасмин – всего 8. Кроме того, украинская теннисистка гораздо меньше ошибалась, совершив 19 непринужденных ошибок против 26 у соперницы.

– Я впервые играю на этом невероятном корте. Это мечта, ставшая реальностью. Всегда очень классные эмоции, когда играешь на самой большой арене, демонстрировать классное шоу и одержать победу. Благодарю всех за поддержку. Действительно очень приятно, когда тебя поддерживает самый большой корт Уимблдона, – сказала Костюк после выхода в полуфинал.

Следующей соперницей Марты Костюк станет Линда Носкова. Чешка оформила свой первый в карьере полуфинал на уровне Грендслемов, одолев Элизе Мертенс из Бельгии со счетом 6:3, 7:5.

История очных противостояний теннисисток насчитывает один матч. Этой весной в Мадриде сильнее оказалась Марта. Полуфинальное сражение запланировано на четверг, 9 июля.

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