Украинский фильм Демоны покажут на 79-м Кинофестивале в Локарно (Швейцария), который пройдет с 5 до 15 августа. Это одно из самых престижных кинособытий Европы, основанное в 1946 году – в том же году, что и Каннский кинофестиваль. Именно в Локарно начинали международную карьеру Милош Форман, Джим Джармуш и многие другие выдающиеся режиссеры.

Лента Демоны отобрана в Concorso Cineasti del Presente (Конкурс кинематографистов настоящего) – одной из главных секций кинофестиваля в Локарно, посвященной первым и вторым полнометражным работам режиссеров.

По сюжету ленты, как только после распада Советского Союза харизматичная Нина (Руслана Писанка) приютила россиянина-бродягу, который называет себя писателем. Она надеется начать с ним новую жизнь, но мистические земли Полтавской области, где ведьмы живут рядом с людьми, а мертвые говорят с живыми, шаг за шагом раскрывают подлинную сущность ее любовника.

Сейчас смотрят

Демоны – второй полнометражный фильм Наталки Ворожбит. Ее дебютную ленту Погані дороги представили в конкурсе Международной недели критики Венецианского кинофестиваля, где получила Verona Film Club Award, а затем выдвинули от Украины на премию Американской киноакадемии Оскар в категории Лучший международный полнометражный фильм.

В 2022 году премьера короткометражного фильма Гадалка Чи ти ОК? состоялась во время церемонии открытия кинофестиваля в Локарно. Наталья Ворожбит также является автором сценария фильма Киборги и шоуранершей сериала Спіймати Кайдаша, который стал одним из самых успешных украинских телевизионных проектов последних лет.

– Руслана была чрезвычайно талантливой, глубокой актрисой и настоящей звездой, которой при жизни, к сожалению, не удалось полностью реализовать свой талант. Мне кажется, что в Демонах нам удалось запечатлеть на экране настоящий масштаб ее актерской природы. Я убеждена, что, если бы не ее преждевременная смерть, впереди ее ждала бы большая драматическая карьера. Нам невероятно повезло, что именно она сыграла Нину, – говорит Наталья Ворожбит.

Для Русланы Писанки Демоны стали последней главной ролью в кино. Актриса ушла из жизни в июле 2022 года, когда съемки еще продолжались. На тот момент сняли около 90% сцен с ее участием. После ее смерти творческая команда переосмыслила несколько финальных эпизодов и завершила фильм, сохранив авторский замысел и почтив память актрисы.

Демоны являются украинско-польской копродукцией. Ленту создали при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Польского киноинститута.

Продюсерами фильма выступили Юрий Минзянов, Дмитрий Минзянов (Кристи Филм) и Денис Иванов (Артхаус Трафик). Польскими копродюсерами стали Дариуш Яблонский, Виолетта Каминская, Изабелла Вуйчик (Apple Film Production) и Магдалена Зимецкая (Orka).

В качестве ассоциированных продюсеров к производству присоединились украинская компания UpHub и телеканал СТБ. Международный сейлз-агент фильма – компания Celluloid Dreams.

Лента стала победителем программы системной поддержки международного продвижения украинского кино proMOTION 2026, реализуемой Украинским институтом вместе с фондом совместного производства Совета Европы Евримаж.

Выход Демонов в украинских кинотеатрах запланирован на 18 марта 2027 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.