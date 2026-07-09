В последние недели все чаще слышны заявления о возможном переломе в войне. Много внимания привлекают изменения на карте боевых действий, ведь именно они позволяют оценить, замедляется ли российское наступление и насколько эффективно Силы обороны сдерживают врага.

Сколько территории Украина потеряла в июне 2026 года, читайте в нашем материале.

Сколько территории Россия оккупировала в июне 2026 года

Аналитики DeepState обнародовали итоги июня 2026 года. Они подсчитали, сколько территории оккупировала Россия в июне 2026 года, а также объяснили, что означают эти показатели для ситуации на фронте.

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По данным DeepState, в июне прирост оккупированных Россией территорий составил 84 квадратных километра.

Но аналитики подчеркивают, что эта цифра не отражает полную картину. По их словам, успехи Сил обороны Украины не всегда можно публично показывать и обсуждать.

Если учесть территории, которые украинские военные освободили в течение прошлого месяца, уже второй месяц подряд чистый территориальный результат для российской армии может оказаться отрицательным. Хотя разница между достижениями сторон пока остается незначительной.

Почему количество штурмов растет

Несмотря на относительно небольшой прирост оккупированных территорий, количество российских атак не уменьшается.

В DeepState отмечают, что за июнь интенсивность штурмовых действий возросла еще на 4,4%. Однако, как отметили аналитики, это не свидетельствует об усилении наступательного потенциала противника.

Аналитики объясняют, что в последнее время значительно изменился характер атак, ведь все чаще российские военные совершают одиночные или очень малочисленные штурмы. Именно поэтому общее количество атак увеличивается, но их эффективность остается низкой.

Где Россия имела продвижение в июне

По оценке DeepState, во второй половине июня российские войска смогли улучшить свои позиции на отдельных участках фронта.

Речь идет о районе Константиновки, направлении ГКУ, а также районе Гуляйполя. Именно эти локальные успехи позволили оккупационным войскам несколько улучшить свои результаты по сравнению с маем. Это несколько увеличило число, сколько территории оккупировала РФ в июне.

Аналитики DeepState полагают, что ситуация на фронте постепенно приближается к переломному моменту. Однако дальнейшее развитие событий будет в значительной степени зависеть от решений украинского военного командования.

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