Украина получит новый пакет ракет PAC-3 для Patriot, но этого недостаточно, заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский о предоставлении Украине ракет PAC-3 для Patriot

В комментарии журналистке Рамине Эсхакзай президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас есть договоренности о новом пакете ракет PAC-3 для Patriot.

– Сейчас придет один пакет. Не буду говорить, когда. Один пакет PAC-3, мы договорились. И, безусловно, с каждой из стран мы проговариваем не только PURL. Это официальная программа, она работает, но этого мало, — сказал глава государства.

По его словам, Украина вместе с США и другими партнерами работает над возможностью собственного производства ракет-перехватчиков или их изготовления союзниками.

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Также Зеленский сообщил, что в ближайшее время Украина планирует собрать страны антибаллистической коалиции для развития европейской системы противоракетной обороны FREA, которая будет создаваться под председательством Украины.

— Я думаю, что мы в ближайшие недели, может, даже неделю, будем пытаться собрать страны, которые сейчас вошли в антибаллистическую коалицию. Они производят части нашей будущей антибаллистической системы FREA, — добавил глава государства.

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