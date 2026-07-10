Украинская теннисистка Марта Костюк объявила о своем участии в турнире WTA 1000 в канадском Торонто после завершения Уимблдона-2026.

Об этом она сообщила в интервью Суспильне Спорт.

Где выступит Костюк после Уимблдона

После полуфинала Костюк поблагодарила болельщиков за поддержку и сказала, что планирует выступить на турнире WTA 1000 в Торонто.

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– Я очень благодарна всем за поддержку. Это невероятно важно для меня, для всех игроков в целом. Я с большой гордостью представляю Украину, украинский народ, и я всех очень люблю и всех обнимаю. Увидимся со всеми в Торонто, – сказала Марта.

Помимо турнира серии 1000 в Торонто Костюк также должна сыграть на турнире WTA 500 в Вашингтоне.

В прошлом году на турнире в Торонто Марта дошла до четвертьфинала, где уступила Елене Рыбакиной.

Помимо Костюк, в основную сетку турнира в Торонто также вошла Элина Свитолина.

Соревнования WTA 1000 в Торонто на хардовом покрытии пройдут 2–13 августа и станут одними из крупнейших перед последним турниром серии Grand Slam сезона — US Open.

Напомним, Марта Костюк впервые в карьере сыграла в полуфинале Уимблдона, однако уступила в двух сетах чешке Линде Носковой.

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