Обнимаю всех: Костюк назвала следующий турнир, в котором сыграет после Уимблдона
- Марта Костюк сообщила, что после Уимблдона-2026 выступит на турнире WTA 1000 в Торонто.
- В прошлом году Костюк дошла до четвертьфинала этого турнира.
Украинская теннисистка Марта Костюк объявила о своем участии в турнире WTA 1000 в канадском Торонто после завершения Уимблдона-2026.
Об этом она сообщила в интервью Суспильне Спорт.
Где выступит Костюк после Уимблдона
После полуфинала Костюк поблагодарила болельщиков за поддержку и сказала, что планирует выступить на турнире WTA 1000 в Торонто.
– Я очень благодарна всем за поддержку. Это невероятно важно для меня, для всех игроков в целом. Я с большой гордостью представляю Украину, украинский народ, и я всех очень люблю и всех обнимаю. Увидимся со всеми в Торонто, – сказала Марта.
Помимо турнира серии 1000 в Торонто Костюк также должна сыграть на турнире WTA 500 в Вашингтоне.
В прошлом году на турнире в Торонто Марта дошла до четвертьфинала, где уступила Елене Рыбакиной.
Помимо Костюк, в основную сетку турнира в Торонто также вошла Элина Свитолина.
Соревнования WTA 1000 в Торонто на хардовом покрытии пройдут 2–13 августа и станут одними из крупнейших перед последним турниром серии Grand Slam сезона — US Open.
Напомним, Марта Костюк впервые в карьере сыграла в полуфинале Уимблдона, однако уступила в двух сетах чешке Линде Носковой.