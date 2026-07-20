Рейтинг WTA: Світоліна та Костюк без змін, падіння Ястремської на 14 місць
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 20 липня 2026 року.
Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде казашка Олена Рибакіна, а третя – американка Джессіка Пегула.
У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають сім українок.
Рейтинг WTA – на яких місцях українки
Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, слідом за нею у рейтингу йде Марта Костюк. Тенісистки зберегли свої позиції та йдуть на десятому та 11-му місцях відповідно.
Покращили своє становище у рейтингу Олександра Олійникова, Дар’я Снігур, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева.
Натомість Даяна Ястремська опустилися на 14 сходинок відповідно.
- 10. (10). Еліна Світоліна –4 351 очко;
- 11. (11). Марта Костюк – 3 926 очок;
- 45. (52). Олександра Олійникова – 1 132 очок;
- 54. (56). Дар’я Снігур – 1 027 очок;
- 56. (59). Ангеліна Калініна – 1 019 очок;
- 58. (61) Юлія Стародубцева – 1 017 очок;
- 88. (74). Даяна Ястремська – 867 очок;
- 140. (136) Вероніка Подрез – 553 очки.
Рейтинг WTA від 20 липня 2026 року
У першій десятці оновленого рейтингу WTA змін не відбулося.
- (1). Аріна Соболенко – 8 550 очок;
- (2). Олена Рибакіна (Казахстан) – 8 143 очки;
- (3). Джессіка Пегула (США) – 6 301 очко;
- (4). Коко Гофф (США) – 6 649 очок;
- (5). Мірра Андреєва – 5 293 очки;
- (6) Кароліна Мухова (Чехія) – 5 168 очок.
- (7) Лінда Носкова (Чехія) – 5 119 очок;
- (8). Іга Свьонтек (Польща) – 4 539 очок;
- (9). Аманда Анісімова (США) – 4 353 очки;
- (10). Еліна Світоліна (Україна) – 4 351 очко.
Цього тижня стартують два турніри серії WTA 250 в Гамбурзі та Празі, а також челенджер WTA 125 у Палермо. У Гамбурзі заявлені Олійникова та Калініна. У Празі мають виступити Снігур та Подрез.