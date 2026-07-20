Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 20 липня 2026 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде казашка Олена Рибакіна, а третя – американка Джессіка Пегула.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають сім українок.

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Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, слідом за нею у рейтингу йде Марта Костюк. Тенісистки зберегли свої позиції та йдуть на десятому та 11-му місцях відповідно.

Покращили своє становище у рейтингу Олександра Олійникова, Дар’я Снігур, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева.

Натомість Даяна Ястремська опустилися на 14 сходинок відповідно.

10. (10). Еліна Світоліна –4 351 очко;

11. (11). Марта Костюк – 3 926 очок;

45. (52). Олександра Олійникова – 1 132 очок;

54. (56). Дар’я Снігур – 1 027 очок;

56. (59). Ангеліна Калініна – 1 019 очок;

58. (61) Юлія Стародубцева – 1 017 очок;

88. (74). Даяна Ястремська – 867 очок;

140. (136) Вероніка Подрез – 553 очки.

Рейтинг WTA від 20 липня 2026 року

У першій десятці оновленого рейтингу WTA змін не відбулося.

(1). Аріна Соболенко – 8 550 очок; (2). Олена Рибакіна (Казахстан) – 8 143 очки; (3). Джессіка Пегула (США) – 6 301 очко; (4). Коко Гофф (США) – 6 649 очок; (5). Мірра Андреєва – 5 293 очки; (6) Кароліна Мухова (Чехія) – 5 168 очок. (7) Лінда Носкова (Чехія) – 5 119 очок; (8). Іга Свьонтек (Польща) – 4 539 очок; (9). Аманда Анісімова (США) – 4 353 очки; (10). Еліна Світоліна (Україна) – 4 351 очко.

Цього тижня стартують два турніри серії WTA 250 в Гамбурзі та Празі, а також челенджер WTA 125 у Палермо. У Гамбурзі заявлені Олійникова та Калініна. У Празі мають виступити Снігур та Подрез.

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