В основной сетке последнего в сезоне турнира серии Grand Slam – US Open-2026 – выступят семь украинских теннисисток.

Об этом стало известно после публикации списка участников организаторами.

US Open-2026: кто из украинок выступит

Среди украинок в основной сетке заявлены следующие теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Александра Олейникова, Юлия Стародубцева, Дарья Снигур, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.

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Также в резервном списке находятся три украинки – Вероника Подрез, Анастасия Соболева и Катарина Завацкая. Среди мужчин в резерве – украинец Виталий Сачко.

Однако, скорее всего, украинские теннисисты из резервного списка попытаются пробиться в основную сетку US Open через квалификацию.

Основной турнир Открытого чемпионата США по теннису стартует 30 августа и продлится до 13 сентября.

Чемпионами US Open в 2025 году в одиночных разрядах стали Карлос Алькарас у мужчин и Арина Соболенко у женщин. Испанец победил в финале итальянца Янника Синнера, а “нейтральная” обыграла американку Аманду Анисимову.

Напомним, что на последнем турнире серии Grand Slam – Уимблдоне – украинская теннисистка Марта Костюк дошла до полуфинала.

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