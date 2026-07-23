Свитолина, Костюк и еще пять украинок выступят в основной сетке US Open-2026
В основной сетке последнего в сезоне турнира серии Grand Slam – US Open-2026 – выступят семь украинских теннисисток.
Об этом стало известно после публикации списка участников организаторами.
US Open-2026: кто из украинок выступит
Среди украинок в основной сетке заявлены следующие теннисистки: Элина Свитолина, Марта Костюк, Александра Олейникова, Юлия Стародубцева, Дарья Снигур, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.
Также в резервном списке находятся три украинки – Вероника Подрез, Анастасия Соболева и Катарина Завацкая. Среди мужчин в резерве – украинец Виталий Сачко.
Однако, скорее всего, украинские теннисисты из резервного списка попытаются пробиться в основную сетку US Open через квалификацию.
Основной турнир Открытого чемпионата США по теннису стартует 30 августа и продлится до 13 сентября.
Чемпионами US Open в 2025 году в одиночных разрядах стали Карлос Алькарас у мужчин и Арина Соболенко у женщин. Испанец победил в финале итальянца Янника Синнера, а “нейтральная” обыграла американку Аманду Анисимову.
Напомним, что на последнем турнире серии Grand Slam – Уимблдоне – украинская теннисистка Марта Костюк дошла до полуфинала.