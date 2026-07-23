В основній сітці останнього у сезоні турніру серії Grand Slam – US Open-2026 – виступлять сім українських тенісисток.

Про це стало відомо після оприлюднення списку учасників організаторами.

US Open-2026: хто з українок виступить

Серед українок до основного списку заявлені такі тенісистки: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева, Дар’я Снігур, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська.

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Також у резервному списку перебувають три українки – Вероніка Подрез, Анастасія Соболєва та Катаріна Завацька. Серед чоловіків у резерві – українець Віталій Сачко.

Проте, найімовірніше, українські тенісисти з резервного списку спробують пробитися до основної сітки US Open через кваліфікацію.

Основний турнір відкритого чемпіонату США з тенісу стартує 30 серпня та триватиме до 13 вересня.

Чемпіонами US Open у 2025 році в одиночних розрядах стали Карлос Алькарас у чоловіків та Аріна Соболенко у жінок. Іспанець переміг у фіналі італійця Янніка Сіннера, а “нейтральна” обіграла американку Аманду Анісімову.

Нагадаємо, на останньому турнірі серії Grand Slam – Вімблдоні – українська тенісистка Марта Костюк дійшла до півфіналу.

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