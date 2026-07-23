Світоліна, Костюк та ще п’ять українок виступлять в основній сітці US Open-2026
В основній сітці останнього у сезоні турніру серії Grand Slam – US Open-2026 – виступлять сім українських тенісисток.
Про це стало відомо після оприлюднення списку учасників організаторами.
US Open-2026: хто з українок виступить
Серед українок до основного списку заявлені такі тенісистки: Еліна Світоліна, Марта Костюк, Олександра Олійникова, Юлія Стародубцева, Дар’я Снігур, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська.
Також у резервному списку перебувають три українки – Вероніка Подрез, Анастасія Соболєва та Катаріна Завацька. Серед чоловіків у резерві – українець Віталій Сачко.
Проте, найімовірніше, українські тенісисти з резервного списку спробують пробитися до основної сітки US Open через кваліфікацію.
Основний турнір відкритого чемпіонату США з тенісу стартує 30 серпня та триватиме до 13 вересня.
Чемпіонами US Open у 2025 році в одиночних розрядах стали Карлос Алькарас у чоловіків та Аріна Соболенко у жінок. Іспанець переміг у фіналі італійця Янніка Сіннера, а “нейтральна” обіграла американку Аманду Анісімову.
Нагадаємо, на останньому турнірі серії Grand Slam – Вімблдоні – українська тенісистка Марта Костюк дійшла до півфіналу.