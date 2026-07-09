Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла выйти в финал Уимблдона-2026. В полуфинальном матче украинка уступила представительнице Чехии Линде Носковой.

Костюк проиграла Носковой в полуфинале Уимблдона-2026

Для Костюк этот турнир уже стал самым успешным в карьере.

В четвертьфинале украинка победила вице-чемпионку Уимблдона-2024 Жасмин Паолини и впервые вышла в полуфинал травяного турнира серии Грендслем.

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Выход в 1/2 финала также позволил Марте повторить национальный рекорд Украины на Уимблдоне.

До сих пор на этом этапе мейджора в Лондоне выступала только Элина Свитолина — в 2019 и 2023 годах.

В полуфинале соперницей украинки стала чешская теннисистка Линда Носкова.

Для спортсменок этот матч стал вторым очным противостоянием. Впервые они встретились на турнире WTA 1000 в Мадриде, где в двух сетах победила Костюк.

Повторить тот результат и одержать “сухую” победу украинке не удалось. Первый сет проходил в равной борьбе, которая продолжалась до десятого гейма.

На своей подаче Марта допустила двойную ошибку и проиграла партию со счетом 4:6.

В начале второго сета Носкова реализовала брейк и повела 3:1. Уже в следующем гейме Костюк отыграла брейкпойнт, после чего восстановила равновесие в матче.

Концовка второй партии также прошла в сверхплотной борьбе и завершилась в десятом гейме. Украинская теннисистка уступила со счетом 4:6.

Уимблдон-2026. Полуфинал, женщины

Марта Костюк (Украина, 12) — Линда Носкова (Чехия, 9) — 4:6, 4:6.

В финале Уимблдона-2026 Носкова сыграет против чешской теннисистки Каролины Муховой, которая в полуфинале победила американку Коко Гофф.

Финал женского одиночного турнира состоится в субботу, 11 июля.

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