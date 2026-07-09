Марта Костюк не смогла пробиться в финал Уимблдонского турнира-2026
- Марта Костюк проиграла чешской теннисистке Линде Носковой в полуфинале Уимблдона-2026.
- Костюк впервые в карьере вышла в полуфинал Уимблдона.
Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла выйти в финал Уимблдона-2026. В полуфинальном матче украинка уступила представительнице Чехии Линде Носковой.
Костюк проиграла Носковой в полуфинале Уимблдона-2026
Для Костюк этот турнир уже стал самым успешным в карьере.
В четвертьфинале украинка победила вице-чемпионку Уимблдона-2024 Жасмин Паолини и впервые вышла в полуфинал травяного турнира серии Грендслем.
Выход в 1/2 финала также позволил Марте повторить национальный рекорд Украины на Уимблдоне.
До сих пор на этом этапе мейджора в Лондоне выступала только Элина Свитолина — в 2019 и 2023 годах.
В полуфинале соперницей украинки стала чешская теннисистка Линда Носкова.
Для спортсменок этот матч стал вторым очным противостоянием. Впервые они встретились на турнире WTA 1000 в Мадриде, где в двух сетах победила Костюк.
Повторить тот результат и одержать “сухую” победу украинке не удалось. Первый сет проходил в равной борьбе, которая продолжалась до десятого гейма.
На своей подаче Марта допустила двойную ошибку и проиграла партию со счетом 4:6.
В начале второго сета Носкова реализовала брейк и повела 3:1. Уже в следующем гейме Костюк отыграла брейкпойнт, после чего восстановила равновесие в матче.
Концовка второй партии также прошла в сверхплотной борьбе и завершилась в десятом гейме. Украинская теннисистка уступила со счетом 4:6.
Уимблдон-2026. Полуфинал, женщины
Марта Костюк (Украина, 12) — Линда Носкова (Чехия, 9) — 4:6, 4:6.
В финале Уимблдона-2026 Носкова сыграет против чешской теннисистки Каролины Муховой, которая в полуфинале победила американку Коко Гофф.
Финал женского одиночного турнира состоится в субботу, 11 июля.