Украинские теннисистки Марта Костюк и Элина Свитолина вышли в третий круг турнира WTA 1000 в Цинциннати. Обе преодолели второй круг, совершив камбэк.

Свитолина в трех сетах обыграла 19-летнюю чешку Терезу Валентову, а Костюк – победила американку Софию Кенин.

Свитолина и Костюк вышли в третий круг в Цинциннати

Марта Костюк после проигранного первого сета со счетом 4:6 сумела выровнять игру, взяв вторую партию со счетом 6:3 благодаря брейку в восьмом гейме.

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В решающем сете Костюк отыгралась со счета 0:3 и в итоге вырвала победу (7:5) за два с половиной часа.

За матч Марта сделала девять эйсов, ее соперница – ни одного. Но также допустила больше двойных ошибок – семь против трех.

Костюк – Кенин – 4:6, 6:3, 7:5

В третьем круге Костюк встретится с американкой Слоан Стивенс, которая выбила из соревнований экс-россиянку Анастасию Потапову. Это будет первая очная встреча теннисисток.

Элина Свитолина, проиграв стартовый сет со счетом 3:6, второй сет начала с обмена брейками. В седьмом гейме Валентова отдала свою подачу Элине, но сразу же сделала обратный брейк. В итоге украинка сравняла счет по сетам на тай-брейке.

В решающем сете Свитолина полностью доминировала на корте, не оставив чешке ни единого шанса и разгромив ее с сухим счетом 6:0.

Валентова – Свитолина – 6:3, 6:7 (5:7), 0:6

Следующей соперницей Свитолиной станет китаянка Сию Ван, которая одолела канадку Лейлу Фернандес.

Элина лишь однажды встречалась с Сию Ван в 2024 году в полуфинале турнира в Окленде, где одержала победу над китаянкой в трех сетах.

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