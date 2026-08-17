Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг теннисисток по состоянию на 17 августа 2026 года.

Первой ракеткой остается “нейтральная” Арина Соболенко, второй идет казашка Елена Рыбакина, а третьей – американка Джессика Пегула.

В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся шесть украинок.

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Рейтинг WTA – на каких местах украинки

Первой ракеткой Украины по-прежнему является Элина Свитолина, за ней в рейтинге следует Марта Костюк. Теннисистки сохранили свои позиции и занимают девятое и 11-е места соответственно.

По две позиции потеряли Дарья Снигур и Александра Олейникова.

К топ-50 приблизилась Ангелина Калинина, а вот Юлия Стародубцева опустилась на 13 ступенек, а Даяна Ястремская – на 20, выпав из первой сотни.

9. (9). Элина Свитолина — 4 634 очка;

11. (11). Марта Костюк — 3 830 очков;

45. (43). Дарья Снигур — 1 163 очка;

46. (44). Александра Олейникова – 1 154 очка;

51. (54). Ангелина Калинина – 1 081 очко;

78. (65) Юлия Стародубцева – 953 очка;

107. (87). Даяна Ястремская – 747 очков;

137. (139) Вероника Подрез – 574 очка;

196 (197). Анастасия Соболева – 404 очка.

Рейтинг WTA от 17 августа 2026 года

В первой десятке обновленного рейтинга WTA произошло четыре изменения: полька Ига Свентек благодаря победе на турнире в Торонто поднялась на три позиции, потеснив “нейтральную” Миру Андрееву, а также чешек Каролину Мухову и Линду Носкову.

(1). Арина Соболенко – 8 670 очков; (2). Елена Рыбакина (Казахстан) – 8 316 очков; (3). Джессика Пегула (США) – 6 680 очков; (4). Коко Гауфф (США) – 5 919 очков; (8). Ига Свентек (Польша) – 5 419 очков; (5). Мирра Андреева – 5 323 очка; (6) Каролина Мухова (Чехия) – 5 048 очков; (7) Линда Носкова (Чехия) – 5 016 очков; (9). Элина Свитолина (Украина) – 4 634 очка; (10). Аманда Анисимова (США) – 4 353 очка.

На этой неделе в Цинциннати проходит турнир серии WTA 1000, в котором стартовали шесть украинок, но после второго раунда борьбу за трофей продолжают только Элина Свитолина и Марта Костюк.

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