Українські тенісистки Марта Костюк та Еліна Світоліна вийшли до третього кола турніру WTA 1000 у Цинциннаті. Обидві подолали етап другого кола, здійснивши камбек.

Світоліна у трьох сетах обіграла 19-річну чешку Терезу Валентову, а Костюк – перемогла американку Софію Кенін.

Світоліна та Костюк вийшли в третє коло в Цинциннаті

Марта Костюк після програного першого сету з рахунком 4:6 зуміла вирівняти гру, забравши другу партію з рахунком 6:3 завдяки брейку у восьмому геймі.

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У вирішальному сеті Костюк відігралася з рахунку 0:3 і зрештою вирвала перемогу (7:5) за дві з половиною години.

За матч Марта зробила дев’ять ейсів, її суперниця – жодного. Але також припустилася більше подвійних помилок – сім проти трьох.

Костюк – Кенін – 4:6, 6:3, 7:5

У третьому колі Костюк зустрінеться з американкою Слоан Стівенс, яка вибила зі змагань ексросіянку Анастасію Потапову. Це буде перша очна зустріч тенісисток.

Еліна Світоліна, програвши стартовий сет із рахунком 3:6, другу партію розпочала з обміну брейками. У сьомому геймі Валентова віддала свою подачу Еліні, але відразу ж зробила зворотній брейк. Врешті українка зрівняла за сетами на тайбрейку.

У вирішальному сеті Світоліна повністю домінувала на корті, не залишивши чешці жодного шансу та розгромивши її з сухим рахунком 6:0.

Валентова – Світоліна – 6:3, 6:7 (5:7), 0:6

Наступною суперницею Світоліної стане китаянка Сію Ван, яка здолала канадку Лейлу Фернандес.

Еліна лише раз зустрічалася з Сію Ван у 2024 році у півфіналі турніру в Окленді, де здобула перемогу над китаянкою у трьох сетах.

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