Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 17 серпня 2026 року.

Першою ракеткою залишається “нейтральна” Аріна Соболенко, другою йде казашка Олена Рибакіна, а третя – американка Джессіка Пегула.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають шість українок.

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Рейтинг WTA – на яких місцях українки

Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, слідом за нею у рейтингу йде Марта Костюк. Тенісистки зберегли свої позиції та йдуть на дев’ятому та 11-му місцях відповідно.

По дві позиції втратили Дар’я Снігур та Олександра Олійникова.

До 50-ки найкращих наблизилася Ангеліна Калініна, а ось Юлія Стародубцева опустилася на 13 сходинок, а Даяна Ястремська – на 20, випавши з першої сотні.

9. (9). Еліна Світоліна – 4 634 очки;

11. (11). Марта Костюк – 3 830 очок;

45. (43). Дар’я Снігур – 1 163 очки;

46. (44). Олександра Олійникова – 1 154 очки;

51. (54). Ангеліна Калініна – 1 081 очко;

78. (65) Юлія Стародубцева – 953 очки;

107. (87). Даяна Ястремська – 747 очок;

137. (139) Вероніка Подрез – 574 очки;

196 (197). Анастасія Соболєва – 404 очки.

Рейтинг WTA від 17 серпня 2026 року

У першій десятці оновленого рейтингу WTA відбулося чотири зміни: полька Іга Свьонтек завдяки перемозі на турнірі в Торонто піднялася на три позиції, посунувши “нейтральну” Міру Андреєву, а також чешок Кароліну Мухову й Лінду Носкову.

(1). Аріна Соболенко – 8 670 очок; (2). Олена Рибакіна (Казахстан) – 8 316 очок; (3). Джессіка Пегула (США) – 6 680 очок; (4). Коко Гофф (США) – 5 919 очок; (8). Іга Свьонтек (Польща) – 5 419 очок; (5). Мірра Андреєва – 5 323 очки; (6) Кароліна Мухова (Чехія) – 5 048 очок; (7) Лінда Носкова (Чехія) – 5 016 очок; (9). Еліна Світоліна (Україна) – 4 634 очки; (10). Аманда Анісімова (США) – 4 353 очки.

Цього тижня відбувається турнір серії WTA 1000 у Цинциннаті, де стартували шість українок, але після другого кола боротьбу за трофей продовжують лише Еліна Світоліна та Марта Костюк.

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