Джокович расплакался на US Open и сенсационно вылетел в первом круге
- Новак Джокович уступил Мариано Навоне в пяти сетах и впервые в карьере вылетел в первом круге US Open.
- В решающем сете Джокович не сдержал слез, а во время матча серб взял медицинский тайм-аут.
Сербский теннисист Новак Джокович расплакался, проигрывая в первом круге US Open аргентинцу Мариано Навоне.
24-кратный чемпион турниров Большого шлема не смог сдержать эмоции в решающем сете матча.
Джокович завершил выступление на US Open
39-летний Джокович уступил 25-летнему Навоне в пятисетовом матче со счетом 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1.
Для серба это было первое поражение в первом круге одиночного разряда US Open в карьере. Также в последний раз он проигрывал в первом круге турнира Большого шлема ещё в 2006 году.
Джокович четыре раза выигрывал US Open, в последний раз в 2023 году.
– Думаю, было очевидно, что на корте я чувствовал себя ужасно. Я не хочу придавать слишком большого значения победе Мариано. Поздравляю его, он хороший парень и боец, но мне было не приятно, – сказал Джокович.
Бывшая первая ракетка мира, очевидно, находился не в лучшей физической форме и брал во время матча медицинский тайм-аут.
Novak Djokovic in tears as the realization dawns upon him that Father Time has finally caught up pic.twitter.com/5uOfg2Em30
— Bastien Fachan (@BastienFachan) August 31, 2026
Это поражение положило конец очередной попытке Джоковича установить уникальный рекорд – завоевать 25-й титул турнира серии Grand Slam в одиночном разряде.
Это позволило бы ему опередить австралийку Маргарет Корт, которая, как и он, является лидером по количеству титулов на турнирах серии Grand Slam.