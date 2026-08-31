Сербский теннисист Новак Джокович расплакался, проигрывая в первом круге US Open аргентинцу Мариано Навоне.

24-кратный чемпион турниров Большого шлема не смог сдержать эмоции в решающем сете матча.

Джокович завершил выступление на US Open

39-летний Джокович уступил 25-летнему Навоне в пятисетовом матче со счетом 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1.

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Для серба это было первое поражение в первом круге одиночного разряда US Open в карьере. Также в последний раз он проигрывал в первом круге турнира Большого шлема ещё в 2006 году.

Джокович четыре раза выигрывал US Open, в последний раз в 2023 году.

– Думаю, было очевидно, что на корте я чувствовал себя ужасно. Я не хочу придавать слишком большого значения победе Мариано. Поздравляю его, он хороший парень и боец, но мне было не приятно, – сказал Джокович.

Бывшая первая ракетка мира, очевидно, находился не в лучшей физической форме и брал во время матча медицинский тайм-аут.

Novak Djokovic in tears as the realization dawns upon him that Father Time has finally caught up pic.twitter.com/5uOfg2Em30 — Bastien Fachan (@BastienFachan) August 31, 2026

Это поражение положило конец очередной попытке Джоковича установить уникальный рекорд – завоевать 25-й титул турнира серии Grand Slam в одиночном разряде.

Это позволило бы ему опередить австралийку Маргарет Корт, которая, как и он, является лидером по количеству титулов на турнирах серии Grand Slam.

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