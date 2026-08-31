Сербський тенісист Новак Джокович розплакався, програючи у першому колі US Open аргентинцю Маріано Навоне.

24-разовий чемпіон турнірів Великого шолома не зміг стримати емоцій у вирішальному сеті матчу.

Джокович завершив виступи на US Open

39-річний Джокович поступився 25-річному Навоне у п’ятисетовому матчі з рахунком 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1.

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Для серба це була перша поразка у першому колі одиночного розряду US Open в кар’єрі. Також востаннє він програвав у першому колі турніру Grand Slam ще у 2006 році.

Джокович чотири рази вигравав US Open, востаннє у 2023 році.

– Думаю, було очевидно, що на корті я відчував себе жахливо. Я не хочу надавати надто великого значення перемозі Маріано. Вітаю його, він хороший хлопець і боєць, але мені не було приємно, – сказав Джокович.

Експерша ракетка світу очевидно, перебував у не найкращому фізичному стані та брав під час матчу медичний таймаут.

Novak Djokovic in tears as the realization dawns upon him that Father Time has finally caught up pic.twitter.com/5uOfg2Em30 — Bastien Fachan (@BastienFachan) August 31, 2026

Ця поразка поклала край черговій спробі Джоковича встановити унікальний рекорд — здобути 25-й титул турніру серії Grand Slam в одиночному розряді.

Це дозволило б йому випередити австралійку Маргарет Корт, яка як і він є лідерами за кількістю титулів на турнірах Grand Slam.

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