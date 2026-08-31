Джокович розплакався на US Open та сенсаційно вилетів у першому колі
- Новак Джокович програв Маріано Навоне у п'яти сетах та вперше в кар'єрі вилетів у першому колі US Open.
- У вирішальному сеті Джокович не стримав сліз, а під час матчу серб брав медичний таймаут.
Сербський тенісист Новак Джокович розплакався, програючи у першому колі US Open аргентинцю Маріано Навоне.
24-разовий чемпіон турнірів Великого шолома не зміг стримати емоцій у вирішальному сеті матчу.
Джокович завершив виступи на US Open
39-річний Джокович поступився 25-річному Навоне у п’ятисетовому матчі з рахунком 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 6:2, 6:1.
Для серба це була перша поразка у першому колі одиночного розряду US Open в кар’єрі. Також востаннє він програвав у першому колі турніру Grand Slam ще у 2006 році.
Джокович чотири рази вигравав US Open, востаннє у 2023 році.
– Думаю, було очевидно, що на корті я відчував себе жахливо. Я не хочу надавати надто великого значення перемозі Маріано. Вітаю його, він хороший хлопець і боєць, але мені не було приємно, – сказав Джокович.
Експерша ракетка світу очевидно, перебував у не найкращому фізичному стані та брав під час матчу медичний таймаут.
Novak Djokovic in tears as the realization dawns upon him that Father Time has finally caught up pic.twitter.com/5uOfg2Em30
— Bastien Fachan (@BastienFachan) August 31, 2026
Ця поразка поклала край черговій спробі Джоковича встановити унікальний рекорд — здобути 25-й титул турніру серії Grand Slam в одиночному розряді.
Це дозволило б йому випередити австралійку Маргарет Корт, яка як і він є лідерами за кількістю титулів на турнірах Grand Slam.