Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в третий круг турнира серии WTA 1000 в Пекине, обыграв в двух сетах финалистку нынешнего Ролан Гаррос Майю Хвалинскую из Польши.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:1 в пользу украинки.

Ястремская — Хвалинская: как прошёл матч

Теннисистки провели на корте 1 час и 6 минут, за которые украинка сделала два эйса против одного у соперницы. Также обе теннисистки допустили по одной двойной ошибке.

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В первом сете Ястремская начала с брейка и повела 2:0, но Хвалинская быстро сравняла счет 2:2. Далее украинка взяла три гейма подряд и уверенно завершила сет со счетом 6:3.

Во втором сете Ястремская стартовала со счетом 4:0, сделав два брейка. Несмотря на отыгранный гейм Хвалинской, Даяна взяла два следующих и завершила сет со счетом 6:1.

Ястремская — Хвалинская: видеообзор матча

Украинская теннисистка впервые с января одержала две победы подряд на турнирах уровня WTA 250 и выше. Кроме того, эта победа стала для Даяны уже второй в текущем сезоне в матчах против соперниц из первой тридцатки мирового рейтинга.

Ястремская первой из украинок вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Пекине. Помимо Даяны, во втором круге турнира в Пекине выступят еще Элина Свитолина и Дарья Снигур.

В следующем раунде соревнований Ястремская сыграет против австрийки Синьи Краус, которая во втором круге обыграла экс-россиянку Анастасию Потапову, представляющую Австрию.

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