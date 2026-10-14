Перша ракетка України Еліна Світоліна з перемоги стартувала на тенісному турнірі серії WTA 1000 в Ухані.

На стадії 1/16 фіналу українка у трьох сетах здолала “нейтральну” Людмилу Самсонову з рахунком 6:2, 5:7, 6:2.

Світоліна перемогла Самсонову

Тенісистки провели на корті 2 години та 12 хвилин, за які Еліна зробила чотири подачі навиліт, припустилася семи подвійних помилок, а також реалізувала 9 із 18 брейкпойнтів.

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На старті першого сету суперниці обмінялися брейками, після чого Еліна взяла ще одну подачу Самсонової та повела 3:1. У восьмому геймі Світоліна на подачі суперниці закрила партію.

Другий сет видався більш напруженим. Тенісистки двічі обмінялися брейками упродовж партії, а ключовим став 11-гейм, де “нейтральна” взяла подачу Еліни та успішно подала на сет.

Вирішальна партія розгорталася абсолютно за іншим сценарієм, ніж дві попередні. Самсонова віддала Еліні усі свої подачі, натомість їй вдалося оформити два брейки. Матчпойнт Світоліна реалізувала з першої спроби.

Світоліна – Самсонова: відеоогляд матчу

У наступному колі суперницею Еліни Світоліної стане переможниця матчу між американкою Кеті Волинець та китаянкою Ханью Гуо.

Завдяки перемозі над Самсоновою Світоліна продовжила свою успішну серію в WTA-турі цього сезону – вона виграла всі 36 матчів, у яких вигравала перший сет.

Також Еліна здобула 25-ту перемогу в сезоні у матчах на турнірах WTA 1000 – це її найкращий результат у кар’єрі. Попередній найкращий показник був у 2017 році, коли вона виграла 21 матч.

Натомість Даяна Ястремська зачохлила ракетку у другому колі, поступившись американці Іві Йович у двох сетах 4:6, 1:6. У першому колі вона здолала першу ракетку Іспанії Крістіну Букшу.

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