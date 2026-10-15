Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Ухане: детали
- Элина Свитолина за 1 час 32 минуты обыграла Ханью Гуо и вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Ухане.
- Выступление в Ухане влияет на шансы Свитолиной попасть на итоговый турнир WTA.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал теннисного турнира WTA 1000 в Ухане.
В двух сетах украинка обыграла представительницу Китая Ханью Гуо со счетом 6:1, 6:4.
Свитолина – Гуо: как прошел матч
Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты, за которые Свитолина сделала две подачи на вылет, допустила четыре двойные ошибки и отыграла четыре из семи брейк-пойнтов.
В первом сете Свитолина благодаря двум брейкам вышла вперед со счетом 3:0, Гуо смогла сделать обратный брейк, однако следующие три гейма остались за украинкой.
В середине второго сета теннисистки обменялись брейками. Ключевым стал десятый гейм на подаче китаянки, который взяла Элина, реализовав матч-пойнт с четвертой попытки.
Свитолина – Гуо: видеообзор матча
В четвертьфинале турнира в Ухане Свитолина сыграет против победительницы пары Жасмин Паолини (Италия) — Сонай Картал (Великобритания).
Лучшим результатом Элины на соревнованиях в Ухане является выход в полуфинал в 2014 году. Результат матча влияет на шансы украинки пройти на Итоговый турнир WTA, особенно на фоне поражения одной из претенденток – Каролины Муховой в 1/8 финала в Ухане.
В предыдущем раунде Свитолина в трех сетах выбила из соревнований “нейтральную” Людмилу Самсонову.