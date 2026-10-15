Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу тенісного турніру WTA 1000 в Ухані.

У двох сетах українка здолала представницю Китаю Ханью Гуо з рахунком 6:1, 6:4.

Світоліна – Гуо: як минув матч

Тенісистки провели на корті 1 годину та 32 хвилини, за які Світоліна зробила дві подачі навиліт, припустилася чотирьох подвійних помилок та відіграла чотири із семи брейкпойнтів.

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У першому сеті Світоліна з двома брейками зробила ривок 3:0, Гуо змогла зробити зворотній брейк, проте наступні три гейми були за українкою.

Усередині другої партії тенісистки обмінялися брейками. Ключовим став десятий гейм на подачі китаянки, який взяла Еліна, реалізувавши з четвертої спроби реалізувала матчпойнт.

Світоліна – Гуо: відеоогляд матчу

У чвертьфіналі турніру в Ухані Світоліна зіграє проти переможниці пари Жасмін Паоліні (Італія) — Сонай Картал (Велика Британія).

Найкращим результатом Еліни на змаганнях в Ухані є вихід до півфіналу у 2014 році. Результат матчу впливає на шанси українки відібратися на Підсумковий турнір WTA, особливо на тлі поразки однієї х претенденток – Кароліни Мухової в 1/8 фіналу в Ухані.

У попередньому колі Світоліна у трьох сетах вибила зі змагань “нейтральну” Людмилу Самсонову.

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