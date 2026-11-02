Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 2 ноября 2026 года.

Первой ракеткой остается казашка Елена Рыбакина, следом за ней в рейтинге идет “нейтральная” Арина Соболенко, а на третьем месте “нейтральная” Мирра Андреева.

В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся семь украинок.

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Рейтинг WTA – на каких местах украинки

Первой ракеткой Украины по-прежнему остается Элина Свитолина, занимающая шестую строчку. Марта Костюк сохранила десятую позицию. В то же время Дарья Снигур опустилась на две строчки в рейтинге. Без изменений остались позиции в рейтинге WTA у Ангелины Калининой, Юлии Стародубцевой и Александры Олейниковой. А вот Даяна Ястремская потеряла две строчки, однако осталась в первой сотне рейтинга. 6. (6). Элина Свитолина – 5 121 очко;

10. (10). Марта Костюк – 3 910 очков;

42. (40). Дарья Снигур – 1 223 очка;

54. (54) Юлия Стародубцева – 1 090 очков;

55. (55). Ангелина Калинина – 1 087 очков;

62. (62). Александра Олейникова – 1 022 очка;

99. (97). Даяна Ястремская – 770 очков;

127. (136) Вероника Подрез – 598 очков;

163. (166). Анастасия Соболева – 457 очков.

Рейтинг WTA от 2 ноября 2026 года

В первой десятке обновленного рейтинга WTA по итогам прошедшей недели произошло четыре изменения: американка Коко Гофф сместила с четвертой строчки свою соотечественницу Джессику Пегулу, а чешка Линда Носкова обошла полячку Игу Свентек.

(1). Елена Рыбакина (Казахстан) – 8 099 очков; (2). Арина Соболенко – 6 485 очков; (3). Мирра Андреева – 6 306 очков; (5). Коко Гауфф (США) – 5 763 очка; (4). Джессика Пегула (США) – 5 760 очков; (6). Элина Свитолина (Украина) – 5 121 очко; (7) Каролина Мухова (Чехия) – 4 665 очков; (9) Линда Носкова (Чехия) – 4 343 очка; (8). Ига Свёнтек (Польша) – 4 188 очков; (10). Марта Костюк (Украина) – 3 910 очков.

На этой неделе состоятся турниры серии WTA 250 в Гонконге и индийском городе Ченнаи, а также турниры серии WTA 125 в колумбийском Кали и Луанде (Ангола).

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