Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк без потерь позиций, Снигур опустилась на 42-е место
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг спортсменок на 2 ноября 2026 года.
Первой ракеткой остается казашка Елена Рыбакина, следом за ней в рейтинге идет “нейтральная” Арина Соболенко, а на третьем месте “нейтральная” Мирра Андреева.
В первой сотне рейтинга WTA сейчас находятся семь украинок.
Рейтинг WTA – на каких местах украинки
Первой ракеткой Украины по-прежнему остается Элина Свитолина, занимающая шестую строчку. Марта Костюк сохранила десятую позицию. В то же время Дарья Снигур опустилась на две строчки в рейтинге.
Без изменений остались позиции в рейтинге WTA у Ангелины Калининой, Юлии Стародубцевой и Александры Олейниковой. А вот Даяна Ястремская потеряла две строчки, однако осталась в первой сотне рейтинга.
- 6. (6). Элина Свитолина – 5 121 очко;
- 10. (10). Марта Костюк – 3 910 очков;
- 42. (40). Дарья Снигур – 1 223 очка;
- 54. (54) Юлия Стародубцева – 1 090 очков;
- 55. (55). Ангелина Калинина – 1 087 очков;
- 62. (62). Александра Олейникова – 1 022 очка;
- 99. (97). Даяна Ястремская – 770 очков;
- 127. (136) Вероника Подрез – 598 очков;
- 163. (166). Анастасия Соболева – 457 очков.
Рейтинг WTA от 2 ноября 2026 года
В первой десятке обновленного рейтинга WTA по итогам прошедшей недели произошло четыре изменения: американка Коко Гофф сместила с четвертой строчки свою соотечественницу Джессику Пегулу, а чешка Линда Носкова обошла полячку Игу Свентек.
- (1). Елена Рыбакина (Казахстан) – 8 099 очков;
- (2). Арина Соболенко – 6 485 очков;
- (3). Мирра Андреева – 6 306 очков;
- (5). Коко Гауфф (США) – 5 763 очка;
- (4). Джессика Пегула (США) – 5 760 очков;
- (6). Элина Свитолина (Украина) – 5 121 очко;
- (7) Каролина Мухова (Чехия) – 4 665 очков;
- (9) Линда Носкова (Чехия) – 4 343 очка;
- (8). Ига Свёнтек (Польша) – 4 188 очков;
- (10). Марта Костюк (Украина) – 3 910 очков.
На этой неделе состоятся турниры серии WTA 250 в Гонконге и индийском городе Ченнаи, а также турниры серии WTA 125 в колумбийском Кали и Луанде (Ангола).