Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг спортсменок на 2 листопада 2026 року.

Першою ракеткою залишається казашка Олена Рибакіна, слідом за нею в рейтингу йде “нейтральна” Аріна Соболенко, а на третьому місці “нейтральна” Мірра Андрєєва.

У першій сотні рейтингу WTA зараз перебувають сім українок.

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Першою ракеткою України залишається Еліна Світоліна, яка посідає шосту сходинку. Марта Костюк зберегла десяту позицію. Водночас, Дарія Снігур опустилася на два місця у рейтингу.

Без змін позиції у рейтингу WTA в Ангеліни Калініної, Юлії Стародубцевої та Олександри Олійникової. А ось Даяна Ястремська втратила дві сходинки, проте залишилася у першій сотні рейтингу.

6. (6). Еліна Світоліна – 5 121 очко;

10. (10). Марта Костюк – 3 910 очок;

42. (40). Дар’я Снігур – 1 223 очки;

54. (54) Юлія Стародубцева – 1 090 очок;

55. (55). Ангеліна Калініна – 1 087 очок;

62. (62). Олександра Олійникова – 1 022 очка;

99. (97). Даяна Ястремська – 770 очки;

127. (136) Вероніка Подрез – 598 очки;

163. (166). Анастасія Соболєва – 457 очок.

Рейтинг WTA від 2 листопада 2026 року

У першій десятці оновленого рейтингу WTA змін за підсумком минулого тижня відбулося чотири зміни: американка Коко Гофф змістила з четвертої сходинки свою землячку Джессіку Пегулу, а чешка Лінда Носкова обійшла польку Ігу Свьонтек.

(1). Олена Рибакіна (Казахстан) – 8 099 очок; (2). Аріна Соболенко – 6 485 очок; (3). Мірра Андреєва – 6 306 очок; (5). Коко Гофф (США) – 5 763 очки; (4). Джессіка Пегула (США) – 5 760 очок; (6). Еліна Світоліна (Україна) – 5 121 очко; (7) Кароліна Мухова (Чехія) – 4 665 очок; (9) Лінда Носкова (Чехія) – 4 343 очки; (8). Іга Свьонтек (Польща) – 4 188 очок; (10). Марта Костюк (Україна) – 3 910 очок.

Цього тижня відбудуться турніри серії WTA 250 в Гонконзі та індійському місті Ченнай, а також турніри серії WTA 125 в колумбійському Калі та Луанді (Ангола).

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