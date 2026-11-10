Первая ракетка Украины Элина Свитолина начала выступление на Итоговом турнире WTA с поражения от “нейтральной” Мирры Андреевой.

Она уступила в двух сетах со счетом 4:6, 0:6.

Свитолина — Андреева: как прошел матч

Теннисистки провели на корте 1 час и 11 минут, за которые Свитолина допустила пять двойных ошибок и не реализовала ни одного из шести брейк-пойнтов.

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У её соперницы — один эйс, шесть двойных ошибок и четыре из шести реализованных брейк-пойнтов.

Переломным в первом сете оказался пятый гейм: Свитолина уступила свою подачу, что позволило Андреевой вырваться вперед.

Во втором сете Андреева сразу сделала брейк. Свитолина упустила шанс отыграться, а дальше не выиграла ни одного гейма – 0:6.

Свитолина – Андреева: видеообзор матча

По итогам матчей первого тура Элина занимает последнее место в своей группе. Следующий матч украинка проведет 11 ноября против чешки Каролины Муховой.

Заключительным матчем на этом этапе станет встреча с “нейтральной” Ариной Соблоленко 13 ноября.

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