Лунный календарь на май 2025: дни для активности и отдыха

Май 2025 года обещает быть насыщенным на дни, благоприятные для активной деятельности. В то же время нас ждут периоды, когда лучше замедлить темп и обратить внимание на свое состояние.

Строить планы астрологи рекомендуют с учетом фаз Луны, ведь каждая из них имеет свое энергетическое влияние.

Факты ICTV подготовили лунный календарь на май 2025 года, который подскажет, когда лучше начинать новые дела, а когда — завершать старые.

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Фазы Луны в мае 2025 года

1-11 мая — растущая Луна.

12 мая — полная Луна.

13-26 мая — убывающая Луна.

27 мая — новолуние.

28-31 апреля — растущая Луна .

Лунный календарь на май 2025 — благоприятные дни

В мае 2025 года благоприятными днями будут: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 числа.

1-4 мая — период активности, общения и повышения жизненных сил. Можно смело начинать новые проекты, увеличивать физические и интеллектуальные нагрузки, устанавливать новые связи, учиться и приобретать новые навыки.

7-10 мая вы можете ощутить повышенный уровень продуктивности. Используйте ее для завершения важных дел, концентрируйтесь на ключевых задачах, избегая распыления внимания. Не забывайте об отдыхе, выделите время для творчества.

13-14 мая — период характеризуется повышенной эмоциональностью, чувствительностью и нестабильностью. Рекомендуется уменьшить информационную и эмоциональную нагрузку. Уделите время качественному сну и отдыху, избегайте конфликтных ситуаций и важных переговоров.

21-23, 25 мая — энергетика этих дней будет способствовать спокойствию и отдыху. Уделите внимание очищению пространства, поддерживайте организм через правильное питание, качественный сон и духовные практики.

27-30 мая — этот период подходит для планирования, самоанализа и создания фундамента для будущих проектов. Доверяйте своей интуиции, обращайте внимание на символы и знаки.

Благоприятные дни для разных дел по лунному календарю на май 2025 года

Благоприятные дни для путешествий: 5, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 19.

Благоприятные дни для новых начинаний: 7, 11, 14, 18, 25, 29.

Благоприятные дни для финансовых или юридических дел: 5, 7, 11, 18, 19, 23, 25.

Благоприятные дни для творчества и спорта: 3, 6, 11, 14, 18, 19, 22, 26, 29, 30.

Благоприятные дни для взаимоотношений (деловых и романтических): 3, 4, 10, 11, 13, 14, 19, 22, 29.

Благоприятные дни для похода к врачу: 7, 10, 13, 18, 22, 25, 29.

Неблагоприятные дни в мае 2025 года

В мае 2025 года будет несколько неблагоприятных дней, когда стоит быть осторожным и избегать активных действий: 12, 16, 17, 19, 20 числа.

12 мая — в этот день вы можете быть подвержены глубоким переживаниям и напряжению. Возрастает потребность в эмоциональной глубине и ощущении контроля. Эмоции могут быть деструктивными.

16-17 мая — возможно ощущение физической тяжести, скованности, серьезности. Растет потребность в порядке, дисциплине и социальном признании. Вы можете быть склонны к пессимизму и критическому отношению к себе и другим.

19-20 мая — на физиологическом уровне может ощущаться снижение жизненных сил и энергии. Психоэмоциональное состояние характеризуется склонностью к самоанализу, появляется потребность в дополнительном отдыхе.

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