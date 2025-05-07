Місячний календар на травень 2025: дні для активності та відпочинку

Травень 2025 року обіцяє бути насиченим на дні, сприятливі для активної діяльності. Водночас на нас чекають періоди, коли краще сповільнити темп і звернути увагу на свій стан.

Будувати плани астрологи рекомендують з урахуванням фаз Місяця, адже кожна з них має свій енергетичний вплив.

Факти ICTV підготували місячний календар на травень 2025 року, який підкаже, коли краще розпочинати нові справи, а коли – завершувати старі.

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Фази Місяця у травні 2025 року

1-11 травня – Місяць, що зростає.

12 травня – повний Місяць.

13-26 травня – спадний Місяць.

27 травня – молодик.

28-31 травня – Місяць, що зростає.

Місячний календар на травень 2025 – сприятливі дні

У травні 2025 року сприятливими днями будуть: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30 числа.

1-4 травня – період активності, спілкування та підвищення життєвих сил. Можна сміливо розпочинати нові проєкти, збільшувати фізичні та інтелектуальні навантаження, встановлювати нові зв’язки, навчатися і здобувати нові навички.

7-10 травня ви можете відчути підвищений рівень продуктивності. Використовуйте її для завершення важливих справ, концентруйтеся на ключових завданнях, уникаючи розпорошення уваги. Не забувайте про відпочинок, виділіть час для творчості.

13-14 травня – період характеризується підвищеною емоційністю, чутливістю і нестабільністю. Рекомендується зменшити інформаційне та емоційне навантаження. Приділіть час якісному сну та відпочинку, уникайте конфліктних ситуацій і важливих переговорів.

21-23, 25 травня – енергетика цих днів сприятиме спокою та відпочинку. Приділіть увагу очищенню простору, підтримуйте організм через правильне харчування, якісний сон і духовні практики.

27-30 травня – цей період підходить для планування, самоаналізу та створення фундаменту для майбутніх проєктів. Довіряйте своїй інтуїції, звертайте увагу на символи і знаки.

Сприятливі дні для різних справ за місячним календарем на травень 2025 року

Сприятливі дні для подорожей: 5, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 19.

Сприятливі дні для нових починань: 7, 11, 14, 18, 25, 29.

Сприятливі дні для фінансових або юридичних справ: 5, 7, 11, 18, 19, 23, 25.

Сприятливі дні для творчості та спорту: 3, 6, 11, 14, 18, 19, 22, 26, 29, 30.

Сприятливі дні для взаємостосунків (ділових і романтичних): 3, 4, 10, 11, 13, 14, 19, 22, 29.

Сприятливі дні для походу до лікаря: 7, 10, 13, 18, 22, 25, 29.

Несприятливі дні у травні 2025 року

У травні 2025 року буде кілька несприятливих днів, коли варто бути обережним і уникати активних дій: 12, 16, 17, 19, 20 числа.

12 травня – цього дня ви можете бути схильні до глибоких переживань і напруження. Зростає потреба в емоційній глибині та відчутті контролю. Емоції можуть бути деструктивними.

16-17 травня – можливе відчуття фізичної важкості, скутості, серйозності. Зростає потреба в порядку, дисципліні та соціальному визнанні. Ви можете бути схильні до песимізму і критичного ставлення до себе та інших.

19-20 травня – на фізіологічному рівні може відчуватися зниження життєвих сил та енергії. Психоемоційний стан характеризується схильністю до самоаналізу, з’являється потреба в додатковому відпочинку.

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