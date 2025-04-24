Как сочетать украшения в украинском стиле с современной одеждой
Украинская культура отличается историей и самобытностью, и одним из ярких способов ее выражения являются традиционные этноукрашения. Это уникальные изделия, несущие в себе символизм и мастерство древних поколений. Они гармонично дополняют современные образы и одежду, добавляя им особого колорита.
Факты ICTV узнавали, в чем особенность и с чем сочетать украшения в украинском стиле.
С чем носить украшения в украинском стиле
Украшения в этностиле отличаются своей самобытностью и яркостью, поэтому их сочетание с современной одеждой создает интересные и стильные образы.
Варианты сочетания этноукрашений с повседневной одеждой:
- Однотонные платья, рубашки, футболки или свитера станут отличным фоном для ярких этноукрашений. Например, массивное ожерелье из натурального камня или вышивки будет прекрасно смотреться на простом льняном платье или однотонной рубашке.
- Сдержанные цвета, такие как белый, черный, бежевый, серый, хаки, позволят этноукрашениям стать главным акцентом образа.
- Джинсы, джинсовые куртки или рубашки прекрасно сочетаются с этническими браслетами, серьгами или подвесками. Грубая фактура джинса гармонично контрастирует с изяществом и оригинальностью этноукрашений.
- Их можно сочетать с легкими платьями и юбками с цветочными или этническими принтами, вязаными кардиганами, бахромой и кожаными элементами.
Дизайнерские украшения в украинском стиле
Бренд Oksana Boriychuk — это современное воплощение украинских традиций в мире украшений. Его основательница и дизайнер Оксана Борийчук создает уникальные авторские изделия в этническом стиле, в которых сочетаются эстетика народного искусства и современное видение красоты.
Основу украшений составляют натуральные материалы — лен, стекло, натуральные камни — что не только подчеркивает их аутентичность, но и придает каждому изделию особое звучание. Все украшения изготавливаются вручную, поэтому каждое из них неповторимо.
Бренд Oksana Boriychuk также известен сезонными и тематическими коллекциями. Например, среди работ можно найти украшения с рождественской или пасхальной символикой, а также весенние мотивы, отражающие цикличность природы и украинский календарь традиций.
Эти изделия — не просто аксессуары, а часть культурного наследия, которое можно носить каждый день.
Писаночная символика и идея пробуждения в коллекции “Квітна”
Коллекция “Квітна” от Оксаны Борийчук — это изящное воплощение весеннего пробуждения и пасхальных традиций в виде уникальных украшений. В ее основе — сочетание писаночной символики, цветочных мотивов и элементов обрядовой культуры, в частности весенних гаевок. Все эти образы сливаются в целостную композицию, наполненную теплом, светом и глубоким ощущением украинского наследия.
Каждое изделие изготовлено вручную из натуральных материалов, таких как белая глина, дерево, керамика, и украшено авторской росписью. Украшения из коллекции не только радуют глаз, но и несут символическое значение — как напоминание о весне, обновлении и необходимости беречь культурную самобытность.
В коллекции представлены:
- чокеры с образами шиповника и весеннего цветения,
- бусы с расписанными вручную бусинами в стиле орнаментов украинской писанки,
- серьги с керамическими деталями, вдохновленными украинскими символами.
Эта коллекция — для тех, кто ценит глубину украинских традиций и хочет носить украшения, имеющие свою историю.
Фото: Oksana Boriychuk