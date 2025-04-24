Как сочетать украшения в украинском стиле с современной одеждой

Украинская культура отличается историей и самобытностью, и одним из ярких способов ее выражения являются традиционные этноукрашения. Это уникальные изделия, несущие в себе символизм и мастерство древних поколений. Они гармонично дополняют современные образы и одежду, добавляя им особого колорита.

Факты ICTV узнавали, в чем особенность и с чем сочетать украшения в украинском стиле.

С чем носить украшения в украинском стиле

Украшения в этностиле отличаются своей самобытностью и яркостью, поэтому их сочетание с современной одеждой создает интересные и стильные образы.

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Варианты сочетания этноукрашений с повседневной одеждой:

Однотонные платья, рубашки, футболки или свитера станут отличным фоном для ярких этноукрашений. Например, массивное ожерелье из натурального камня или вышивки будет прекрасно смотреться на простом льняном платье или однотонной рубашке.

Сдержанные цвета, такие как белый, черный, бежевый, серый, хаки, позволят этноукрашениям стать главным акцентом образа.

Джинсы, джинсовые куртки или рубашки прекрасно сочетаются с этническими браслетами, серьгами или подвесками. Грубая фактура джинса гармонично контрастирует с изяществом и оригинальностью этноукрашений.

Их можно сочетать с легкими платьями и юбками с цветочными или этническими принтами, вязаными кардиганами, бахромой и кожаными элементами.

Дизайнерские украшения в украинском стиле

Бренд Oksana Boriychuk — это современное воплощение украинских традиций в мире украшений. Его основательница и дизайнер Оксана Борийчук создает уникальные авторские изделия в этническом стиле, в которых сочетаются эстетика народного искусства и современное видение красоты.

Основу украшений составляют натуральные материалы — лен, стекло, натуральные камни — что не только подчеркивает их аутентичность, но и придает каждому изделию особое звучание. Все украшения изготавливаются вручную, поэтому каждое из них неповторимо.

Бренд Oksana Boriychuk также известен сезонными и тематическими коллекциями. Например, среди работ можно найти украшения с рождественской или пасхальной символикой, а также весенние мотивы, отражающие цикличность природы и украинский календарь традиций.

Эти изделия — не просто аксессуары, а часть культурного наследия, которое можно носить каждый день.

Писаночная символика и идея пробуждения в коллекции “Квітна”

Коллекция “Квітна” от Оксаны Борийчук — это изящное воплощение весеннего пробуждения и пасхальных традиций в виде уникальных украшений. В ее основе — сочетание писаночной символики, цветочных мотивов и элементов обрядовой культуры, в частности весенних гаевок. Все эти образы сливаются в целостную композицию, наполненную теплом, светом и глубоким ощущением украинского наследия.

Каждое изделие изготовлено вручную из натуральных материалов, таких как белая глина, дерево, керамика, и украшено авторской росписью. Украшения из коллекции не только радуют глаз, но и несут символическое значение — как напоминание о весне, обновлении и необходимости беречь культурную самобытность.

В коллекции представлены:

чокеры с образами шиповника и весеннего цветения,

бусы с расписанными вручную бусинами в стиле орнаментов украинской писанки,

серьги с керамическими деталями, вдохновленными украинскими символами.

Эта коллекция — для тех, кто ценит глубину украинских традиций и хочет носить украшения, имеющие свою историю.

Фото: Oksana Boriychuk

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