Выступление представительницы Швеции в финале Евровидения 2026 года оказалось под угрозой.

За несколько дней до шоу певица Felicia потеряла голос, поэтому врачи запретили ей даже разговаривать, сообщило шведское издание Aftonbladet.

Проблемы с голосом у Felicia — что известно

Проблемы с голосом у певицы возникли за три дня до финала Евровидения 2026 года в Вене. Поэтому артистка была вынуждена отменить запланированные интервью и почти полностью ограничить общение.

В команде Felicia заверили, что певица не больна. По их словам, на голос повлияли репетиции, выступление в полуфинале, сухой воздух у Wiener Stadthalle и постоянная нагрузка последних дней, пишет Eurovoix.

В комментарии для Aftonbladet Felicia призналась, что самым трудным для нее стало самое молчание.

— Хуже всего — это разговоры, а для меня, человека, который ненавидит молчать, это катастрофа, — объяснила певица.

Пока команда артистки не сообщает, повлияет ли состояние здоровья на участие Felicia в финале конкурса. В то же время врачи рекомендовали ей молчать, чтобы не упустить возможность выступить.

Певица также следует рекомендациям своего вокального тренера, отдыхает и пьет много воды.

Felicia на Евровидении 2026

Напомним, что в финал Евровидения 2026 года представительница Швеции прошла по результатам первого полуфинала. Felicia вышла на сцену под номером 2 с треком My System.

Композиция рассказывает о токсических чувствах и эмоциональной зависимости, от которой невозможно уйти даже после разрыва.

Финал Евровидения 2026 года начнется 16 мая в Wiener Stadthalle в 22:00 по киевскому времени. Уже сегодня, 14 мая, на втором полуфинале станут известны имена следующей половины участников шоу.

